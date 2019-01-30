Cilt bakımında 2019 trendleri

Estanbul Estetik güzellik uzmanlarından Arzu Uluarslan, 2019 cilt bakımı trendleri ile ilgili açıklama yaptı. Kök hücre tedavisinin 2019 yılında daha da geçen sene olduğu gibi rağbet göreceğini belirten Uluarslan, "Kök hücreyle gelen güzellik, kişinin kendi kanı alınarak santrifüj edilerek yararlı trombositlerin cilde, saça verilme işlemidir. Geçtiğimiz yıl oldukça ilgi görmüştü. Bu sene de aynı şeklinde ilgi görmeye devam edecek" dedi.

Bölgesel incelme olarak da bilinen G5 masajının da 2019'da oldukça tercih edileceğini söyleyen Uluaslan, "G5 masajı, yüksek vibrasyon ile yağ kırma ve vücut şekillendirme işlemidir. Bilindiği üzere ünlüler tarafından da tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Genç yaşlı fark etmeksizin göz kapağı estetiğinin de en çok yaptırılan işelemlerden bir tanesi olduğunu kaydeden Güzellik Uzmanı Arzu Uluarslan, "Bu sene soğuk lipoliz, (-8 derecede yağ kırma işlemi yaparak bölgesel zayıflamanın sağlanması), hyaluronik asit ile dolgu işlemi ve Hollywood'ta tercih edilen hydrafacial cilt bakımıda en çok tercih edilen estetik yöntemlerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Hydrafacial cilt bakımı hakkında bilgi veren Uluaslan, "Siyah noktaları giderir. Sivilce ve akneleri yok eder. Güneş yanıklarını ve ciltteki ton farklarını kaybeder. Cildin yağ ve nem dengesini sağlar. Cildi ölü dokulardan, kir ve yağdan derinlemesine temizler. Sıkı ve canlı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Cilt bakımında dikkat edilmesi gereken hususlar

Uluarslan, cilt bakımına uygun tedavi kullanılan ürünlerinin kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizerken, "Ürün kalitesi ve dermakozmetik olması çok önemli. Hijyen eğitimli uzmanlar tarafından yapılmayan işlemler, yani merdiven altı diye tabir edilen kurumların ve çalışan kişilerin sertifikalarının olmaması durumunda; telafisi mümkün olamayan sonuçlar, onarılmayacak yanık vakaları yaşanabiliyor. Bu tür yerler normal işyerlerine göre daha ucuz olmasına rağmen organ kayıplarına yol açabilir" dedi.