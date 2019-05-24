Cilt kanserini erken teşhis için yeni nesil sistemler

Dermatoloji alanında dünyanın önde gelen tıbbi görüntüleme sistemleri üreticilerinden biri olan FotoFinder Systems GmbH, bodystudio ATBM master'ın tanıtımını yaptı. Sistem, Otomatik Toplam Vücut Tarama (ATBM-Automated Total Body Mapping) teknolojisinin daha da geliştirilmiş hali olan TBD (Total Body Dermoscopy) ile de uyumlu ilk ürün olarak duyuruldu.

Yapılan bilgilendirmeye göre sistemin çekirdeğinde akıllı etkileşimli donanım, kamera teknolojisi ve özel bir yazılım yer alıyor. Cihaz, cilt kanseri teşhisi platformuna ek olarak, PASIscan kullanılan sedef hastaları yönetimi için olduğu gibi, saç teşhisi ve estetik için de opsiyonel modüller sunuyor. Bunlarla birlikte FotoFinder, erken cilt kanseri teşhisi için yapay zekanın (AI) teknolojiye entegre edilmesindeki ilk örneklerinden biri olarak da öne çıkıyor. Sistem, ilk kez 10 -15 Haziran 2019 tarihlerinde Milano'daki ‘24. Dünya Dermatoloji Kongresi' nde (WCD) uzmanlara tanıtılacak.

“Erken teşhis hayat kurtarır”

FotoFinder'ı cilt kanseri teşhisi alanında yapay zekanın öncüsü olarak tanımlayan FotoFinder Yönetim Kurulu Üyesi Kathrin Niemela, “FotoFinder bodystudio ATBM master, güçlü FotoFinder AI'yı kullanıyor. Yüksek riskli hastalarda, kötü huylu cilt tümörlerinin erken teşhisi, zaman içinde potansiyel olarak hayati bir öneme sahip oluyor. Yeni ürünümüz ile cildin eksiksiz, istikrarlı ve son derece yüksek çözünürlüklü bir dokümantasyonunu önceki modelden iki kat daha hızlı almak artık mümkün. Cihazdaki bu yeni süreçler sayesinde, göze çarpan, yeni ve değişmiş benler, öncekinden çok daha hızlı ve kesin bir şekilde teşhis edilebilir. Bu da özellikle yüksek riskli hastaların yönetiminin kolaylaşması anlamına geliyor. Cihaza entegre tam otomatik vücut tarama (Bodyscan) teknolojisi, tüm vücut görselinden mevcut cilt lezyonlarını tanımlar ve onları ilgi düzeylerine göre düzenler. Bu da doktorların, tipik olmayan benleri ya da lezyonları ilk bakışta tanımlamasına imkan verir. Cihaz ayrıca modern şifreleme teknolojileri ve yeni bir kullanıcı yönetimi ile veri korumaya uyumlu çalışmayı ve hassas hasta verilerinin korunmasına da olanak sunuyor” dedi.

Yapay zeka insan deneyimini ile buluşuyor

Bilgilendirmeye göre yapay zeka tabanlı uzman yazılım Moleanalyzer pro, cilt lezyonlarının analizinde ve risk değerlendirmesinde doktorları destekliyor. Ayrıca sistem klinik testlerde değerlendirilmiş en güçlü derin öğrenme algoritmalarından birine dayanıyor. Heidelberg Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen "Makineye Karşı Adam"* çalışmasında FotoFinder algoritması, duyarlılık ve özgüllük açısından etkileyici bir şekilde yüksek puanlar aldı ve tanısal doğruluğu konusunda deneyimli dermoskopi uzmanlarıyla rekabet edebileceğini kanıtladı.

Çok benli hastaların "tüm cilt" takibinde yeni bir boyut

FotoFinder bodystudio ATBM master, TBD dahilinde optimize edilmiş cilt kanseri erken teşhis olanağı sunuyor. Ürün tarafından sağlanan 50 megapiksellik son derece yüksek çözünürlüklü, polarize ve özel olarak işlenmiş tam RAW formatındaki vücut fotoğrafları sayesinde, cilt lezyonu doktorlar tarafından klinik bir görüntüye dayanarak değerlendiriliyor.