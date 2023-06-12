Cilt lekelerinden yola çıkarak patron oldu, ödülünü Seda Sayan'ın elinden aldı

Kendi cilt lekelerinden yola çıkarak sektöre atılan iki çocuk annesi Nuray Yıldız'ın başarısı taçlandırıldı. Büyük bir başarıya imza atan Yıldız, Paris'te ödülünü ünlü Sanatçı Seda Sayan'ın elinden aldı.

Yıldız, gösterdiği başarılarla ödüle layık görülürken iş kadını, ödülünü Paris'te düzenlenen törenle ünlü sanatçı Seda Sayan'ın elinden aldı. Paris'te gerçekleştirilen törende ödülünü alan Yıldız, ünlü sanatçı Seda Sayan'a teşekkür etti. Yıldız, Paris'te yılın en iyi genç kadın yatırımcısı ödülünü aldı.