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Cimbom ligde 4 maç sonra 3 puan aldı

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle birlikte ligde 4 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Sarı-kırmızılılar en son Kayserispor'u yenmişti.


Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında sahasında mücadele ettiği Demir Grup Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligde 4 maç aranın ardından 3 puan almayı başardı. Ligde en son deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenen Aslan, daha sonra oynadığı 4 müsabakada 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sivasspor'a karşı alınan galibiyetin ardından Cimbom devre arasına da moralli girmiş oldu.

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