Çimento Tasarım Yarışması başlıyor

OYAK bünyesindeki gruplardan biri olan OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, Çimento Tasarım Yarışması'yla profesyonel tasarımcılar ve öğrencilerin yeteneklerini sergileyecekleri yeni bir yarışma düzenliyor. Çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen ve bu yıl ilki düzenlenen Çimento Tasarım Yarışması'yla profesyonel tasarımcılar ve gençler, üreticiliklerini ana malzemesi çimento olan eserleriyle sergileyecek. Bu yılki teması 'Beklenmedik Dönüşümler' olarak belirlenen yarışmaya kayıtlar 15 Şubat'ta başlayacak.

OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu, bu yıl ilkini ‘Beklenmedik Dönüşümler' temasıyla düzenlediği Çimento Tasarım Yarışması'nın duyurusunu yaptı. Yapılan açıklamada; çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çimento ile nitelikli tasarımların ortaya çıkmasına imkân sunacak yarışma, profesyonel ve öğrenci olmak üzere iki ayrı kategori ve iki ayrı aşamada düzenlenecek. Katılımı ücretsiz olan yarışmaya bireysel ya da ekip halinde başvuru yapılabilecek. 15 Şubat 2019 tarihinden itibaren kayıt yapılabilecek yarışmanın ilk aşaması için projeler 15 Mart-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında kabul edilecek.

Tasarımlara çimento ile artı değer katılması hedeflenen Çimento Tasarım Yarışması'nın birinci aşamasında katılımcılardan, gündelik hayatta kullanılacak bir objeyi ‘kendin yap' (do-it-yourself) mantığıyla üretmeleri ve üretim sırasında ihtiyaç duyulan malzeme ve yöntemleri kullanıcıya tarif eden bir ‘kendin yap seti' tasarlamaları bekleniyor. Sunulacak objelerin, 1/1 ölçekte 125 bin santimetre küp hacim içine sığabilen bir gündelik eşya olması ve kendin yap seti ile tek bir kullanıcının yardıma ihtiyaç duymadan üretebileceği şekilde tasarlanması gerekiyor.

Yarışmanın ikinci aşamasına katılmaya hak kazananlar, tasarladıkları obje ve kendin yap setini OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu'na ait bir üretim merkezinde, donanımlı bir atölye ortamının imkanlarından yararlanarak uygulama şansı bulacaklar. Bu sayede ikinci aşamaya seçilen gruplar, uzmanlar eşliğinde kalıp oluşturma yöntemleri ve tasarımlarında kullanılacak çimento tarifleri gibi üretime dair konular hakkında bilgilerini geliştirebilecek.