Çimento Tasarım Yarışması'nda ilk aşama sonuçlandı

OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu'nun ‘Beklenmedik Dönüşümler' temasıyla öğrenci ve profesyonel tasarımcıları çimentoyu kullanarak tasarımlar üretmeye teşvik eden Çimento Tasarım Yarışması'nın ilk aşaması tamamlandı. Öğrenci ve profesyonel kategorilerinden toplam 12 proje seçildi. Her iki kategoride seçilen 3'er proje ikinci etapta ödül için yarışacak. Mansiyon olarak seçilen 6 proje ise atölye çalışmalarına katılmaya hak kazandı.

OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu'nun çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği Çimento Tasarım Yarışması'nın birinci aşaması sonuçlandı. Toplam 180 projenin teslim edildiği yarışmada, öğrenci ve profesyonel kategorilerinden 6'şar proje ikinci aşamaya geçerek fabrika ortamında uygulanmaya hak kazandı.

Bu yıl ‘Beklenmedik Dönüşümler' temasıyla öğrenci ve profesyonel tasarımcıları çimentoyu kullanarak tasarımlar üretmeye teşvik eden Çimento Tasarım Yarışması'nda, profesyonel kategorisinde 81, öğrenci kategorisinde ise 99 proje jüri tarafından değerlendirildi. Büyük ilgi gören yarışmada toplanan projeler oldukça başarılı olduğu için jüri, yarışmanın ikinci aşamasına geçerek fabrika ortamında uygulanacak toplam proje sayısını 6'dan 12'ye çıkarma kararı aldı. Buna göre iki kategoride ödül grubu ve mansiyon grubu olmak üzere 6'şar proje belirlendi. İlk seçilen 6 proje hem Adana'da OYAK Çimento Beton Kâğıt Grubu'na ait bir tesiste uygulanma şansı bulacak hem de ödül için yarışacak. Sonradan eklenen 6 proje ise atölyeyi deneyimleme ve tasarımlarını gerçekleştirme fırsatı edinecek.

Öğrenci kategorisinde ödül grubuna Mert Topaloğlu ve Özge Türedi'nin (Yıldız Teknik Üniversitesi) “Bloob” projesi, Abdulkerim Uluer'in (İstanbul Gelişim Üniversitesi) “Bir Şey Değil Her Şey” projesi ve Bilge Kamalı'nın (Gazi Üniversitesi) “Pieces” projesi; mansiyon grubuna ise Kerem Aydın'ın (Gazi Üniversitesi) “UP2U” projesi, Fatih Eyice ve Semih Seven'in (Pamukkale Üniversitesi) “Betonun Varoluşu” projesi, Mustafa Sağdıç (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Ahmet Faruk Varan'ın (Yıldız Teknik Üniversitesi) “Freedo” projesi seçildi.

Profesyonel kategorisinde ise Deniz Yıldırım'ın “Curve” projesi, Sengül Has ve Arda Yaylacı'nın “Biricik” projesi, Ozan Gürsoy, Mehmet Furkan Bakar ve Selin Emir'in “Pli” projesi ödül grubuna; Gözde Nalçacı ve Seyyid Muhammed Turhan'ın “By Step” projesi, Murat Erbas'ın “Betolamp” projesi ve Mehmet Emre Ermiş'in “Plain” projesi mansiyon grubuna girerek uygulanmaya hak kazandı.

İkinci aşamada uygulanmış projelerin jüri tarafından değerlendirmesinin ardından profesyonel kategorisinde birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 12 bin TL ve üçüncülük ödülü 9 bin TL; öğrenci kategorisinde ise birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 9 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL olarak takdim edilecek.

Mimarlık ve tasarım disiplinlerinden öğrenci ve profesyonellere hitap eden yarışmanın jürisinde; Betonart Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Y. Mimar Neslihan Şık, Akademisyen Doç. Dr. Saitali Köknar (Kadir Has Üniversitesi), Y. Mimar Pınar Gökbayrak (PAB Mimarlık), Y. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mirzat Koç (+mkd Mirzat Koc Design) ve Y. Mimar Melike Altınışık (Melike Altinisik Architects) yer alıyor.