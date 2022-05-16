Cimnastiğin renkleri İstanbul'da buluşuyor

Ritmik Performans Cimnastik Kulübü tarafından Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun himayesinde düzenlenen 2. Uluslararası Performans Ritmik Cimnastik Turnuvası, uluslararası pek çok kulübü İstanbul'da bir araya getiriyor.

Performans Ritmik Cimnastik, bu yıl ikinci defa düzenleyeceği Uluslararası Performans Ritmik Cimnastik Turnuvası'nı Esenyurt Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamayla duyurdu. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun himayesinde gerçekleşecek Boğaziçi Kupası 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait Büyükçekmece Gazenfer Bilge Salonu'nda yapılacak.

“Hareket çocukların gelişimi açısından çok önemli”

Basın açıklamasında konuşan Başkan Mehmet Hanifi Kaya, Gençlik Spor Bakanlığına bağlı tescilli bir kulüp olduklarını belirtirken, “Hareketsizlik bir yaşam hayatı benimsenmekte ve bu yaş grubu ise çocuklardır. Bu nedenden dolayı hareket; fiziksel, ruhsal, disiplin ve özgüven çocukların gelişimi açısından çok önemli. Biz de cimnastik alanında iddialı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turnuvayı, barış, sevgi ve dostluk bilincini aşılamak amacıyla da düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.

Performans ritmik jimnastik spor kulübü

2014 yılından bugüne Türkiye Cimnastik Federasyonu'na bağlı olarak İstanbul Esenyurt'ta ritmik cimnastik alanında faaliyetlerini sürdürüyor. Ritmik Cimnastik branşında lisanslı ve milli sporcu yetiştiren kulüp, kuruluşundan üç yıl sonra 2017 sezonunda Cimnastik Federasyonu Cimnastlig'de 1.Lige çıkma başarısını gösterdi. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde 34 sporcu ile ulusal ve uluslararası müsabakalara katılarak başarılar elde etti.