Çin Grand Prix'inde pole pozisyonu Bottas'ın

2019 Formula 1'de sezonunun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'inde pole pozisyonu Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas'ın oldu.

Formula 1'de sezonun 3. Grand Prix'i Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenirken, yarışın sıralamaları turları da yapıldı. Sıralama turları oldukça heyecanlı geçerken, Mercedes Fin pilotu Valtteri Bottas bu yılki ilk pole pozisyonu aldı. Bottas 1:31.547'le en hızlı olurken, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot

Lewis Hamilton ikinci, Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel ise üçüncü sırada yer aldı.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sıraları ise şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1- Valtter Bottas (Finlandya): 44 puan

2- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 43 puan

3- Max Verstappen (Hollanda): 27 puan

4- Charles Leclerc (Monaco): 26 puan

5- Sebastian Vettel (Almanya): 22 puan

Takımlar klasmanı

1- Mercedes: 87 puan

2- Ferrari: 48 puan

3- Red Bull: 31 puan

4- Alfa Romeo: 10 puan

5- McLaren: 8 puan