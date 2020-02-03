Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: "Korona virüsünden 362 kişi öldü"

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak hızla yayılan korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Wei, “Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 17 bin 335, virüse yakalandığından şüphelenilenlerin sayısı ise 21 bin 558 kişi. Hastanelerden taburcu edilen kişi sayısı 521, maalesef ölenlerin sayısı 362” dedi.

“Olay ciddi, bulaşma kapasitesi yüksek”

Ortaya çıkan virüs için özel ilaç hazırlama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Wei, “Olay ciddi, bu hastalığın bulaşma kapasitesi yüksek. Ancak şans diyebiliriz belki ama ölü sayısı düşük. 3-4 gün önceye kadar ölü sayısı, taburcu edilen sayısından yüksekti. Son birkaç gün içinde taburcu sayısı, ölen sayısından daha fazla oldu. 8 Ocak'ta Çin hükümetinin ilgili birimleri zatürrenin yeni bir tipi olan korona virüsten kaynaklanan bir zatürre olduğunu belirtti. Bu virüs için özel ilaç çalışmaları sürdürülüyor. Henüz başarılamadı. Önlem ve kontrol için önce Vuhan şehrinin tren istasyonu, havaalanı, otoyol hatlarını kestik. Daha sonra şehir içindeki toplu taşıma araçlarını durdurduk. Daha sonra Çin'de bütün bölgelerde 1. derece tedbirler aldık. Vuhan'da 10 gün içinde iki yeni hastane inşa edilmesine karar verildi. Geçen gün bin yatak kapasiteli hastanenin birincisi tamamlandı. Bin 400 asker tarafından bu hastaneye askeri hemşire ve doktor sevk edildi. SARS'ta olduğu gibi bu hastalıkta da iyileşmek için mevcut olan bilgilerle yolu bulduk. Ancak bu hastalığa özel ilacı çıkarmadık” dedi.

Cui Wei'den Türkiye'ye teşekkür

Türkiye'ye virüsle mücadele konusunda verdiği destekten dolayı teşekkür eden Wei, “Türkiye tarafından bu konuda verilen destek ve hoşgörüsüne teşekkür ediyoruz. Türkiye Dışişleri Bakanı, bizim Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanlığı ile telefon görüşmesi yaptı. Bu konuda Çin'e olan desteği tekrar yineledi. Türk hükümeti Çin'e yardım malzemeleri gönderdi” şeklinde konuştu.