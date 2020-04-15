İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cinayetten gözaltına alınan gazeteci tutuklandı

Fatih’te dün yaşanan tartışmada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli gazeteci Ersin Kalkan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Fatih'te dün yaşanan tartışmada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli gazeteci Ersin Kalkan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


Fatih Balat'ta dün akşam saatlerinde bir kafe önünde yaşanan tartışmada emekli gazeteci Ersin Kalkan, Berattin Ç.'yi bıçak ile yaraladı. Bıçak darbesi boğazına gelen Berattin Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis amirliğine giderek teslim olan emekli gazeteci Kalkan, burada verdiği ifadesinde Berattin Ç. isimli şahısla bir konudan dolayı davalık olduklarını, şahsın kendisine saldırması üzerine olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda nöbetçi savcılığa getirilen Kalkan, burada yapılan işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifadesi alınan Kalkan ‘kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.