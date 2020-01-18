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Cinayetten sonra ayakkabılarını bile giymeden kaçtı

Küçükçekmece’de evinde vurularak öldürülen Orçun Yaman’ın katil zanlısı yakalandı.

Küçükçekmece'de evinde vurularak öldürülen Orçun Yaman'ın katil zanlısı yakalandı. Olay öncesi Yaman'ın katil zanlısıyla eve girdiği görülürken cinayetin ardından zanlının, ayakkabılarını bile giymeden kaçtığı kameralara yansıdı.


Küçükçekmece Atakent Mahallesinde bir sitede 14 Ocak'ta işlenen cinayetin zanlısı yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle eşkalini belirledikleri şüpheliyi dün akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı.


İnternette tanışıp buluştular, eğlence kanlı bitti


Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan katil zanlısı Onur D. (29)'nin cezaevinden kısa süre önce çıktığı ve 20 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Katil zanlısı ifadesinde, Orçun Yaman ile internet üzerinden tanıştığını, olay günü şahısın evine gittiklerini ve eğlenmeye başladıklarını, bir süre sonra aralarında tartışma çıkınca yanında getirdiği silahla Orçun Yaman'ı karnından vurarak oradan ayrıldığını itiraf etti.


Orçun Yaman'ın katil zanlısı Onur D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Cinayeti işledi, telaştan ayakkabılarını bile giyemedi


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Orçun Yaman ve Onur D.'nin binaya girdikleri ve bir süre Onur D.'nin ayağında ayakkabıları olmadan hızlıca oradan ayrıldığı görüldü.

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