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Çin'de futbol sezonu 25 Temmuz'da açılıyor

Korona virüs salgını nedeniyle 22 Şubat’taki sezon açılışı ertelenen Çin Süper Ligi’nin 25 Temmuz’da başlayacağı açıklandı.

Korona virüs salgını nedeniyle 22 Şubat'taki sezon açılışı ertelenen Çin Süper Ligi'nin 25 Temmuz'da başlayacağı açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle 22 Şubat'ta yapılması planlanan sezon açılışı ertelenen Çin Süper Ligi, 25 Temmuz'da start alacak. Çin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı belirtildi. Mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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