Çin'de Marcelo Lippi dönemi sona erdi

Çin Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran İtalyan Teknik Direktör Marcello Lippi, İran yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, sözleşmesinin sona erdiğini söyledi.

Asya Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Çin, İran'a 3-0'lık skorla mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Çin Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Marcello Lippi, Çin ile sözleşmesinin sona erdiğini belirterek, "Çin gibi bir ülkenin milli takımını çalıştırmak onurdu. Takımın gelişmesi için elimden geleni yaptım" diye konuştu.

70 yaşındaki İtalyan teknik adam, 2016 yılında çalıştırmaya başladığı Çin ile çıktığı 30 resmi karşılaşmada 11 kez sahadan galip ayrılırken, 11 kez de rakiplerine mağlup oldu. 8 müsabakada da berabere kaldı.