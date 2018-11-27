'Çingene Kızı' mozaiğinin Türkiye yolculuğu kamerada

İSTANBUL (İHA) – ‘Çingene Kızı' mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye yolculuğunun tüm anları kameralara yansıdı.

Türkiye'nin tarihi mirası Zeugma Mozaikleri'nin arasında bulunan ve milattan önce ikinci yüzyıldan günümüze kalan Çingene Kızı Mozaiği'nin eksik parçaları, Türk Hava Yolları'nın TK6 sefer sayılı uçağı ile saat 17.30'da Chicago-İstanbul uçuşuyla Türkiye'ye getirilmişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının uzun süren çabaları sonunda Türkiye'ye getirilen tarihi mozaiğin yolculuğuna ilişkin tüm anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan tarihi mozaiklerin titizlilikle paketlendiği görülüyor. Paketlenen mozaiklerin aynı titizlilikle Chicago'dan uçağa nakliyesi ve Atatürk Havalimanı'nda uçaktan indirilişi görülüyor.