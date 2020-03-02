Çini öğrencilerinin özgün çalışmaları sergilenecek

Çini öğrencilerinin özgün çalışmalarından oluşan ‘Özgün Başlangıçlar' Çini Sergisi 3 Mart'ta sanatseverlerle buluşuyor.

Yeni mezun çini ustaları özgün çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor. Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Çini mezunlarının eserlerinden oluşan ‘Özgün Başlangıçlar' Çini Sergisi 3 Mart'ta açılıyor.

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan Özel'in öğrencilerinin 2011-2019 yılları arasındaki çalışmalarından oluşan sergi, özgün motifler ve klasik örneklerden oluşuyor. Latife Aktan Özel'in 2013 yılında öğrencileriyle birlikte geliştirdiği, çini sanatına yeni bir soluk getiren katmanlı çini tekniği ile yapılmış eserler de sergide yer alıyor.

22 öğrencinin eğitim süreçleri boyunca özgün denemelerle oluşturduğu 100'e yakın eser arasında meyve kesitleri, hayvan figürleri ve atık çinilerden meydana getirilen eserler bulunuyor. Sergi öncesi düzenlenecek panelde ise çini mezunları bu sanata başladıkları ilk dönemlerden bugüne hem deneyimlerini hem de kariyer planlarını anlatacak.

Sergi 3 Mart 16.00'da Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi'nde açılıyor. Sergi 15 gün boyunca ziyaret edilebilir.