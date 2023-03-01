Çin'in en güçlü elektrikli araçları Türkiye pazarına geliyor

Dünyanın önde gelen elektrikli araç ve batarya üreticilerinden Build Your Dreams (BYD) ve ALJ Türkiye, BYD'nin elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzaladı.

Build Your Dreams ve ALJ Türkiye, BYD'nin elektrikli binek ve ticari modellerinin Türkiye distribütörlüğü için niyet mektubu imzaladı. Türkiye'de distribütörlük faaliyetleri yürüten ve 25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne yatırım yapan ALJ Türkiye, bu anlaşmayla birlikte BYD markasının yenilikçi ve çevre dostu elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirecek.

Yapılan açıklamaya göre, şu ana kadar global olarak 3,5 milyondan fazla araç satışına ulaşan teknoloji şirketi, geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışı ile beraber yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan ‘blade batarya' teknolojisiyle öncü rol oynuyor. Şirket, kendi aktarma organları sistemlerini, bataryalarını, otomotiv yarı iletkenlerini, elektrik motorlarını ve motor kontrol sistemlerini geliştiren dünyadaki tek elektrikli araç üreticisi olarak da öne çıkıyor.

BYD Avrupa Genel Müdürü ve BYD Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Michael Shu, BYD'nin yüksek teknolojiye sahip ürün yelpazesini, Türk tüketicilerinin beğenisine sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyduklarını belirterek, “Türkiye pazarının potansiyeline inanıyoruz ve dünya lideri teknolojilerine sahip BYD modellerini, otomotiv sektöründe başarılı sonuçlara imza atan ALJ Türkiye ile koordinasyon içerisinde sunacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt işbirliğini şöyle değerlendirdi: “Şirket olarak dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD'nin son elektrikli teknolojisine sahip modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şirketimizin otomotiv distribütörlüğü konusundaki köklü deneyimi ve yüksek itibarı, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. Teknoloji şirketinin elektrikli modellerinin, Türkiye'deki otomobil tutkunları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz” dedi.