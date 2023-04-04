Cinnet getiren kadın önce annesini bıçakladı sonra sokağı savaş alanına çevirdi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde zihinsel engelli kadın cinnet getirip annesini bıçakladıktan sonra cama çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Saadet E. annesini bıçakladıktan sonra cama çıkarak intihara kalkıştı. Balkonda bulunan eşyaları da sokağa atan Saadet E. sokak üzerinde bulunan bir kamyonete zarar verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evde Saadet E.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri de yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sokakta fenalık geçiren kocasıyla birlikte hastaneye sevk etti. Karı kocanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.