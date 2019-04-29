“Cinsel sorunlara yeni tedavi yöntemi; Şok Dalga”

Dr. Murat Binbay, “Türkiye'de son 5 yıldır uygulanmakta olan Şok Dalga tedavileri sayesinde hafif ve orta düzeyde sertleşme problemini gidermek mümkün olabiliyor. İşlem sırasında düşük yoğunlukta, yüksek frekanslı sonik ses dalgaları kullanılıyor ve cinsel organa giden damarlarda birikmiş plaklar yok ediliyor.” dedi.

Sağlık sektöründe araştırmalar yapan bilim adamları uzun süreli ve kaliteli cinsel yaşam için sürekli yeni teknolojiler geliştirmenin peşinde, bu amaçla dünyadaki son gelişmeleri Dr. Murat Binbay anlattı.

“Yaş ilerledikçe tüm erkeklerin cinsel performansı düşer. Bu durum çok doğaldır. Çünkü zamanla damarlardaki kan akışı yavaşlar, bu da cinsel hayatı olumsuz etkiler” diye belirten Prof Dr. Murat Binbay, “Cinsel performans konusunda yaşanan sıkıntıların temel sebebi, zamanla birlikte zayıflayan kan akışıdır. Yaş ilerledikçe, cinsel organa giden damarlarda plaklar birikir, bu plaklar kan akışını yavaşlatır ve ereksiyon kalitesini düşürür. Bir de bunlara, stres, kilo, şeker, kolesterol, tansiyon ve damar rahatsızlıklarının yan etkileri eklenirse, cinsel performans kaybı çok daha erken yaşlarda hissedilebilir” dedi.

Türkiye'de son 5 yıldır uygulanmakta olan Şok Dalga tedavileri sayesinde hafif ve orta düzeyde sertleşme problemini gidermek mümkün olabiliyor.

İşlem sırasında düşük yoğunlukta, yüksek frekanslı sonik ses dalgaları kullanılıyor ve cinsel organa giden damarlarda birikmiş plaklar yok ediliyor. Yapılan tedavi kan dolaşımını arttırmaya yardımcı oluyor. Bu sayede yeni sinir oluşumları gerçekleşiyor ve dokular iyileşiyor.

Bu alandaki yeni teknolojileri takip etiklerini belirten Prof Dr. Murat Binbay, “Bu tedaviler sırasında kişinin konforunun artması ve işlemin daha az seans ile tamamlanması önemli” diye belirtti.

Binbay, Sonik ses dalgalarını kullanılarak cinsel performansı arttıran bu uygulama ile 2-3 yıla kadar kalıcı çözüm sağlamak mümkün” şeklinde konuştu.

Yurtdışında “sonik performans tedavisi” yaptıran birçok kişinin daha aktif bir cinsel hayat performansına sahip olduklarını belirten Dr. Murat Binbay, sonik performans tedavisi uygulamasını, sadece yaşı ilerleyen erkeklerin değil, daha genç yaşlarda olup cinsel performansını arttırmak isteyen erkeklerin de kullanabileceklerini belirtti.

Powersonic markası, Türkiye'de tanıtımı yapılacak olan yeni nesil cihazlar ile daha kısa sürede sonuç almak mümkün olabileceğini duyurdu. Yapılan duyuruya göre bu cihazların, “solaryuma girer gibi” kişinin tek başına kullanabildiği cihazlar olduğu bu sayede uygulamanın çok daha konforlu hale gelecek.

Şirket duyurusunda "Klinik testlerle onaylanmış bu uygulama ilaçsız ve iğnesiz olarak yapılıyor. 15 dakikalık seanslar halinde yapılan bu uygulama sırasında herhangi bir acı ve ağrı hissi olmuyor. Tedavi sonrasında normal hayata hemen dönüş sağlanıyor, cinsel yaşamda hiçbir kesinti olmuyor" ifadeleri yer aldı.