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Cip ile otomobil çarpıştı 3 kişi yaralandı

Esenyurt’ta TEM Bağlantı Otoyolunda bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta TEM Bağlantı Otoyolunda bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı.


Kaza, 00.30'da Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aziz Ç. idaresindeki 34 RS 2744 plakalı cip ile Ümit B. idaresindeki 34 JU 536 plakalı iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 RS 2744 plakalı cipte bulunan Mehmet Fatih G. İsimli kişide yaralandı.


Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralanan Mehmet Fatih G'yi sıkıştığı yerden çıkardı.


Kazada yaralanan 2 sürücüde olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bahçeşehir istikametinde trafik yoğunluğu oluştu, Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.


Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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