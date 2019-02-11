‘Çipli Beton' ile betonun uygunluğu dijital olarak izleniyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Uşak'ta ‘Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri' düzenlendi. Kaliteli beton üretimi ve beton uygulamasının doğru yapılması amacıyla düzenlenen Seminerde ‘Çipli Beton' olarak adlandırılan Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) hakkında konuşan Türkiye Hazır Beton Birliği KGS Direktörü Selçuk Uçar, EBİS'i sektördeki haksız rekabetin azaltılması ve kalite seviyesinin yükseltilmesi için önemli bir fırsat olarak gördüklerini, ancak uygulamanın başlamasıyla ortaya çıkan sorunların çözümü için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunduklarını söyledi.

“Yapılarda beton kalitesinin sağlanmasında üretim, yerleştirme ve bakım bir bütün olarak düşünülmelidir”

Seminerde betonun üretim aşamasından şantiyelerde kullanımına kadar kalite denetimlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi veren Selçuk Uçar, kentsel dönüşüm mevzuatıyla gündeme gelen mevcut yapılardaki beton kalitesinin ölçümü konularına değindi. Konuşmasında Kalite Güvence Sisteminin önemini vurgulayan Selçuk Uçar, “Yapılarda beton kalitesinin sağlanmasında üretim, yerleştirme ve bakım bir bütün olarak düşünülmelidir. Beton kalitesindeki ilk önemli unsur, beton üretim yerinin ve sisteminin uygun olmasıdır. Bu nedenle beton alırken, betonun KGS denetiminden geçmiş olması aranmalıdır” dedi.

Çipli Beton

Konuşmasında “Çipli Beton” olarak adlandırılan Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ve yapı denetimde yapılan diğer değişiklikler hakkında da bilgi veren KGS Direktörü Selçuk Uçar, “EBİS ile Yapı Denetim mevzuatına göre şantiyelerde alınan beton numunelerinin içerisine RFID çip konularak betonun uygunluğu dijital olarak izlenmeye başlandı. Yapı Denetim kuruluşu yetkilisinin gözetiminde Yapı Denetim laboratuvarınca yapılan numune alma işleminden sonra çipli numune laboratuvarda özel geliştirilmiş beton test preslerinde analize tabi tutulmakta ve otomatik olarak raporlanmaktadır. Bakanlık bu sisteme geçiş amacını yapı denetim laboratuvarlarınca uygulamalarda yapılabilen hata, kayıp ve hileleri engellemek olarak belirtmektedir” diye konuştu.

Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Uçar şunları söyledi: “THBB olarak bu sistemi, sektörümüzdeki haksız rekabetin azaltılması ve kalite seviyesinin yükseltilmesi için önemli bir fırsat olarak görmekteyiz ancak şu aşamada uygulamada sorunlar yaşanıyor. Bu konuda raporlar hazırlayarak Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduk. Bu sorunların da çözülmesiyle ‘Çipli Beton'un beton kalitesine önemli bir etkisinin olacağını düşünüyoruz. Ayrıca Yapı Denetim Sistemi'nde de çok önemli bir değişiklik oldu. Yeni yıl ile birlikte Yapı Denetim kuruluşlarının kura sistemi ile görevlendirilmesine başlandı. Böylece artık kuruluşlar teoride değil pratikte de bağımsız bir şekilde faaliyet gösterebilecek” dedi.