Çipras'ın ziyareti öncesi Heybeliada Ruhban Okulu'nda geniş güvenlik önlemi alındı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Heybeliada Ruhban Okulunda geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis okul içinde ve çevresinde bomba araması yaptı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bugün Heybeliada Ruhban Okulunu ziyaret edecek. Ziyaret öncesi geniş güvenlik önlemi alınırken, okulun içi ve çevresinde polis tarafından bomba araması yapıldı. Aramalara özel eğitimli bomba arama köpeği "Hazar" da katıldı. Ayrıca okula gelenlerin üzerleri de didik didik arandı.