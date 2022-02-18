Çıraklıktan 'Yılın İşadamı' ödülüne

Gemicilik sektöründe faaliyet gösteren yatırım danışmanlık şirketi yönetim kurulu başkanı Hakan Yağlı ‘Yılın İşadamı' ödülünü aldı.

Özellikle armatör dünyasında yaptığı finans çalışmaları ile tanınan CNA Uluslararası Danışmanlık, Proje Geliştirme ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yağlı, ‘Best of Time 2022' töreninde ‘Yılın İşadamı' ödülünü aldı. Denizcilik, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Hakan Yağlı, sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle de biliniyor. Bu konuda 3 önemli projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Hakan Yağlı, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik çalışmalarını anlattı.

Kendinden bahseden Hakan Yağlı, “1973 Muş doğumluyum. Ben daha 6 aylıkken İstanbul'a gelmişiz. İstanbul'un kültürüyle yetiştik onun için İstanbulluyum diyebilirim. Lise mezunuyum, üniversiteye kayıt olacağım dönem babamı kaybettik ve aileme bakmak için çalışmak zorunda olduğum için devam edemedim. O günden bugüne kendi mücadelem ile belli çalışmalar sonucunda CNA şirketimi kurdum. Hemen ardından inşaat ve enerji alanlarında faaliyet göstermek amacıyla AYN isimli şirketimi kurdum. Şu an iş hayatıma bu 2 şirketim ile devam etmekteyim. Toplumsal olaylara ve durumlara kayıtsız kalamam. Bunun için Uluslararası Hasta, Yaşlı, Engelli Spor Kulübü Derneği'nin (UHESDER) başkanlığını yapmaktayım ve yakın zamanda da faaliyete geçecek uluslararası düzeyde hasta ve emeklilere yardımcı olmak amacıyla bir konfederasyon oluşturma sürecindeyiz” dedi.

“İş hayatıma yokluğun verdiği etkilerle başladım”

Yağlı, sözlerine şöyle devam etti: “Çocukluğumda yokluğun verdiği etkilerle başladım. Pazarlarda poşet satarak, su satarak biraz daha büyüdükten sonra mobilya sektöründe çıraklık, mobilya cilacılığı yaprak bir yandan da okuyarak hayatıma devam ettim. Üniversiteyi gitmeyip daha çok para kazanmak zorunda olduğum zamanlarda eğlence dünyasına ayak bastım ve sektördeki ilk işim güvenlik üzerineydi. Daha sonra buradaki bağlantılarımı ve işlerimi geliştirdim. Bu işlerden hakikaten iyi paralar kazandım; ama önemli paralar da kaybettim. Daha sonra özellikle taşımacılık sektöründe danışmanlık ve aracılık hizmetleri vermeye başladım. Zamanla bağlantılarımız çok genişledi ve profesyonel bir danışmanlık ve finans işine dönüştü işimiz.

Bir gün bu proje geliştirme ve finansal danışmanlık işlerini kurumsal hale getirelim dedik ve CNA'yı kurduk. Özellikle lojistik sektöründe bu konuda çok iyi bağlantılarımız oluşmuştu, yılların birikimi işte. O bağlantıları işe çevirdik ve çok hızlı büyüdük. Daha sonra da AYN adı altında yapılanarak inşaat sektörüne de adım attık. Yurt dışında da yapılanıyoruz, İngiltere'de de şirket yapılanmasına gidiyoruz. Hedefimiz Türkiye'de değil, dünyada bu alanda zirveye oynayan şirketlerden bir tanesi olmak. Ama her şey para değil tabii. Para kazanıyoruz ama toplumsal sosyal sorumluluk duygusu ile de özellikle engelli ve yaşlılarımız için UHESDER adında bir de dernek kurduk. İş hayatımızın kısa özeti bu şekilde.”

Aldığı ödüle değinen Yağlı, “Öncelikle bu ödülü bize layık gören herkese teşekkürlerimi tekrar iletiyorum. “Best Of Time” adı altında biz de “Finans ve Danışmanlık” alanında “Yılın İşadamı” ödülünü aldık. Zirvedekilerle zirvede olmanın mutluluğunu yaşadık. Rabbim inşallah başka ödüller nasip eder. Bu ödülü yatırım danışmanlığı yaptığımız için finans alanında aldık. Ödülü aldığımız için çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

“Sadece bir tabela derneği değiliz”

Derneğin amacına vurgu yapan Yağlı, “İnsanlar genelde göstermelik kurumlarla, sadece tabeladan oluşan kuruluşlar ile bu alanı suistimal ediyorlar. Bu suistimalleri gördükçe içimde “Ben bu alan için ne yapabilirim?” düşüncesi oluşmaya başladı. Tabela derneği değil, siyasi ya da maddi rant peşinde koşmak değil, gerçekten ihtiyaç sahiplerine “Ne kadar yardımcı olabiliriz?”, “Ne kadar el uzatabiliriz?” sorularına cevap bulmak amacıyla yola çıktık. Derneğimiz 2 yıllık bir dernek. Faaliyet alanlarını belirledik, projelendirmelerini yaptık arkadaşlarımız bu noktada çalışmalara devam ediyor. Planlarımız dahilinde şu anda 3 tane projemiz var; “Yaşlı ve Engelli Sevgi Ormanı” kurmak. Yine yaşlı ve engellilere yönelik organik köy kurmak. Son olarak “Sporla Gören Gözler” adında bir turnuva hayata geçirmek. Hepsinin hazırlıkları yapıldı, nisan ayında ormanımızı kuracağız. Yetkililerden ormanımızı kuracağımız alanı talep ettik, bize nerede uygun bir alan bulurlarsa ormanımızı kuracağız. Turnuvayı 3 ayaklı yapmayı planlıyoruz; Ankara, İstanbul ve Antalya'da yapılacak. Organik köy için de bize ne zaman arazi önerilirse hemen o andan itibaren köyün kurulması için hazırlıklara başlayacağız. Orman için hem ilçe belediyeleri ile hem de Orman Bakanlığı ile görüşme halindeyiz” şeklinde konuştu.

Yağlı, sözleri şöyle sonlandırdı: “İş adamı olarak gelecekten beklentilerimiz şu: Gözümün gördüğü yere kadar değil hayalimin eriştiği yere kadar çıkmak istiyorum. Bu amaç için bulunduğumuz nokta bana dar geliyor, bu noktadaki kabuğumuzu kırmak için çabalıyoruz. En temelde insanların hayallerinin ulaşamadığı yerlere gerçeklerimi ulaştırmak istiyorum. İngiltere'de de şirketleşme planlarımız var. Ben yükseklik korkusu olan biriyim, uçağa bile binemem. Buna rağmen ofislerimi orada bulunan en yüksek binanın en üstteki katına kuruyorum. Çünkü insan gözünün görebildiği yere kadar hayallerini kurabilir.”