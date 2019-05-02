Çırçır Camii'nde onarım çalışmaları devam ediyor

Kartal Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesi, Yukarı Mahalle'de bulunan Çırçır Camii'nin bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılların verdiği tahribat sebebiyle yıpranan Çırçır Camii'nde bir süredir bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyordu. Caminin çatı bakımını ve dış onarımını tamamlayan ekipler, son olarak cami içerisindeki boya, badana işlerini sürdürüyor. Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde caminin ilk teravih namazının kılınacağı 5 Mayıs tarihine yetiştirilmesi için, ekipleri ziyaret etti. Çalışmaları denetleyen Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, Çırçır Camii Derneği Başkanı Yılmaz Kılıç'tan çalışmalar ve caminin ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Çırçır Camii'ndeki çalışmaların ivedilikle tamamlanması talimatını veren Başkan Yardımcısı Ali Apaydın, ”Kartal Belediyesi olarak ibadethanelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman hazırız” dedi.