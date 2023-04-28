Çırçır'da Eyüpsultan Belediyesi ek hizmet binasının temeli atıldı

Eyüpsultan Belediyesi'nin Çırçır Mahallesi Güzel sokak üzerinde inşa edeceği ek hizmet binasının temeli törenle atıldı.

Temel atma törenine Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Derya Ayaydın, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları, Eyüpsultan Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken: “Karadolap, Çırçır, Akşemsettin ve Yeşilpınar mahalleleri Eyüpsultan nüfusunun yüzde 40'ını barındırıyor. Haliyle bizim de bu aksı merkez haline getirmemiz lazım. Burada yapacağımız binanın giriş katında zabıta ve hesap işlerinin birimleri olacak, üst katını ise gençlerimize kütüphane olarak kullandıracağız.” dedi.

Başkan Deniz Köken'den Çırçır'a sürpriz

Çırçır için asıl daha büyük bir sürprizi olduğunun altını çizen Başkan Deniz Köken konuşmasının devamında şunları söyledi:

“İnşaallah Çırçır'a bir kültür merkezi yapacağız. Biraz daha zamanımız var, sizlerle paylaşacağız. İleriki aşamada açıklayacağız. Biz ne yaparsak vatandaşlarımızın huzuru mutluluğu için yapıyoruz. Bunları vatandaşlarımızdan gelen talepleri toplayarak yapıyoruz. şu ana kadar bölgemizde, vatandaşımızın kullanabileceği 87 eseri vatandaşlarımızla buluşturduk. Çalışmalarımızın devamında, dördüncü senenin sonuna kadar hedefimiz 99 eseri Eyüpsultan'a kazandıracağız. Anketlerde de çıkıyor insanlarımız artık başka bir yere taşınmak istemiyorlar. Bu komşuluk ilişkilerinden dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İlçenizi ve mahallenizi seviyor olmanız bizi mutlu ediyor, bizi de daha çok yatırım yapmaya teşvik ediyor.”

Milletvekili Adayı Ayaydın: “Daha yapacak çok işimiz var”

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Ayaydın da yaptığı konuşmada şunlara değindi: “Bugün ek hizmet binamızın temel atma törenindeyiz. Öncelikle Eyüpsultanlı hemşerilerimize daha sonra da bütün milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Daha atılacak çok temelimiz, yapılacak çok işimiz var.”

450 metrekarelik alan üzerine inşa ediliyor

Toplamda 450 metrekare inşaat alanına sahip olan ek hizmet binası 3 katlı olacak.

150 metrekare oturum alanı bulunan ek hizmet binasının zemin katında bekleme alanı, danışma, mescit ve sekreterlik gibi birimler bulunacak, birinci katında amir odası, ekip odaları, ikinci katına ise gençler için bir kütüphane yapılacak.