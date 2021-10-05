Çırpıcı Mahallesi'nin kentsel dönüşüm sorunu çözülüyor

‘Zeytinburnu Belediyesi Yeni İmar Plan Notu' düzenlemesindeki teşvikler, Çırpıcı Mahallesi kentsel dönüşüm alanında; 75 adet parsel üzerinde yer alan 69 binaya uygulandı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bölgedeki dönüşümün 2015 yılından bu yana çözüme kavuşamadığını belirterek; “Adaletsiz hak dağıtımlarının önüne geçip, projeyi sürdürülebilir hale getirdik” dedi.

Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları Çırpıcı Mahallesi'nde yer alan 69 adet binanın yenilenmesiyle devam ediyor. 2016 yılından bu yana, Çırpıcı Mahallesi'nde hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyet; Zeytinburnu Belediyesi'nin arabuluculuğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imar planının yapılmasıyla çözüme kavuştu.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile Yeni İmar Planını yürürlüğe sokarak; çalışmaların hızlanmasını sağladık''

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Sürecin tıkanması nedeniyle Nisan 2019 tarihi itibariyle malikler ve müteahhit tarafından Zeytinburnu Belediyesi'nin sürece müdahil olması ve sorunun çözümüne katkıda bulunması talep edildi. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz sürece dâhil oldu. Veliefendi ve Çırpıcı Mahallesi'ndeki çalışma alanında toplam 6.579,75 m yüz ölçümlü 75 adet parsel üzerinde 69 adet bina; 288 adet konut, 4 adet işyeri bulunuyor. Çırpıcı Mahallemizi kapsayan depreme karşı riskli yapıların dönüşümü için önemli adımlar attık. Bu mahallemizde, özel sektör tarafından 2016 yılında başlatılmış bir uygulama vardı. Zeytinburnumuz için göreve başladığımızda, buradaki süreç durmuş ve şantiye tamamen kapanmıştı. Alana ait sorunları tespit ettik ve çözüm yolları oluşturduk. Hak sahipleri ile özel sektör arasında arabuluculuk yaptık. Böylece projeyi sürdürülebilir hale getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile Yeni İmar Planını yürürlüğe sokarak; çalışmaların hızlanmasını sağladık'' şeklinde konuştu.

“Veliefendi ve Çırpıcı Mahallesi kentsel dönüşüm süreci”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün 5 yıldır çözülememe sebepleri hakkında açıklamalarda bulundu. Arısoy, “Müteahhit firmanın malikler arasında adaletsiz hak dağıtımı yapmasından dolayı proje çözümsüzlükle sonuçlandı. Firma, sözleşme gereği maliklere vermesi gereken hakların günümüz piyasa koşullarında mümkün olmadığını gerekçe göstererek; proje uygulamasını gerçekleştiremedi. Yıllardır süregelen bu adaletsiz hak dağıtımı ve plan sorununu aşmak için büyük bir özveri ile çalıştık. İlçemize sunduğumuz ‘Yeni İmar Plan Notları'nı yürürlüğe sokarak toplam inşaat alanı tekrar hesaplandı ve hak sahipleri arasındaki adaletsizlikler giderildi. Malikler ve müteahhit arasında daha önce yapılmış olan sözleşmelerin büyük bir çoğunluğu ile zeyilname yapıldı. Bu sayede sorunlar aşılarak; 75 adet parselde, kentsel dönüşümün önünü açmış olduk” dedi.

“Kira yardımları 48 ay olacak”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ‘'Riskli yapıda bulunan 95 hak sahibine, kira yardımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılmıştı. Ayrıca firma, sözleşme koşullarının getirdiği usullere göre anlaşma sağladığı bazı maliklere de kira yardımında bulunmuştu. Ancak 2019 yılı itibari ile hak sahipleri kira yardımı alamamakta ve mağduriyetleri devam etmekteydi. Biz bu mağduriyetin de çözümlenebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile geçtiğimiz hafta görüşmelerde bulunduk. Görüşmeler neticesinde kira yardımı almaya hak kazanan maliklere, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, kira yardımlarının “48 aya kadar” uzatılacağı müjdesini verebiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve onun şahsında emeği geçen tüm Bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Arısoy, Zeytinburnu'nda ‘5 ayrı bölgede' kentsel dönüşüm uygulamalarının devam ettiğini belirterek; yaklaşık 85 bin metrekarelik alanda 1.500'e yakın bağımsız bölüm dönüşümünün tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.