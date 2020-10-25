Cisse golle tanıştı

Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse, Trabzonspor karşılaşmasında sarı-lacivertli formayla golle tanıştı.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Senegalli forveti Papiss Cisse, ilk kez golle tanıştı. Müsabakanın 46. dakikasında Sosa'nın yerine oyuna dahil olan Cisse, 72. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topu kafa ile Gökhan'a aşırttı. Arka direkte Cisse boş pozisyonda topu filelerle buluştururken takımını 3-1 öne geçirdi.

35 yaşındaki futbolcu attığı bu golle Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.