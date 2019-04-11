‘Çıtır Köpek' davasında akademisyen hakim karşısına çıktı

İstanbul Üsküdar'da 17 yaşındaki ‘Çıtır' isimli köpeği yaşadığı apartmandan uzaklaştırarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan akademisyen, 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, "Çok yaşlıydı, resmi kurumlara teslim edilmesi ve sağlığının resmi olarak güvence altına alınması gerekiyordu. Hiçbir kötü niyetim olmadan böylesine mağdur duruma düştüğüm için çok üzgünüm" dedi.

Üsküdar'da 29 Ağustos 2017 tarihinde 2000 doğumlu ‘Çıtır' isimli köpeği yaşam alanından uzaklaştırarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan akademisyen Özlem Kumrular'ın, “haksız yere sahipli hayvanı öldürme” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özlem Kumrular ile müşteki Naile Karadayı'nın avukatları katıldı. Hayvanlara Adalet Derneği avukatı Elçin Aybek de salonda hazır bulundu.

“Çıtır'ın üzerinden atlayarak dairemize giriyorduk”

Duruşmada savunma yapan sanık Özlem Kumrular, “Bugün burada olmaktan çok üzgünüm. Bu trajik hayvan katliamlarına denk gelmesi ve aynı kefeye konulmak da beni çok üzdü. Uzun süre köpek katili olarak adlandırılmak, haksız bir lince uğramak beni çok üzdü. Çıtır mahallenin bir köpeğiydi. Herkesten önce biz bakmıştık, ismini de biz vermiştik. Müşteki olan komşum Çıtır'ı apartmanımıza alıştırdı. Kendisi yılın çok büyük bir bölümünü apartmanda geçirmemesine rağmen köpek yaz kış her gün üçüncü katta paspasın üzerinde yaşamaktaydı. Defalarca apartman yönetimi tarafından Çıtır'ın içeri alınmaması konusunda uyarılar yapılmasına rağmen Naile hanım içeri almaya devam etti. Hijyen koşulları apartmanımızda zorlanıyordu. Çıtır'ın üzerinden atlayarak dairemize ulaşmak durumunda kalıyorduk. Apartmanımızdaki bir sakinin kapısı Çıtır'ın tuvalet ihtiyacını gidermesi sonucu değiştirilmek durumunda kaldı. Bu durumu çare bulmak için önce apartman yöneticisiyle birlikte Naile hanıma başvurduk” dedi.

“Sağlığının güvence altına alınması gerekiyordu”

Apartmanın bahçesinde bir kulübe hazırlayarak Çıtır'ın yaşamına burada devam etmesi gerektiğini ve masrafları üstleneceğini müştekiye söylediğini belirten sanık, “Naile hanımın kendi evinde bir köpeği olmasına rağmen Çıtır'ı evinin içine almıyordu. Defalarca belediyeye başvuru yaptım. Bir cevap alınamadı. Dolayısıyla evden uzaklaşmış oldum, ailemin yanına gitmek zorunda kaldım. Bir gün eve uğradığımda Çıtır'ı çok yaşlı ve yorgun bir şekilde apartmanda gördüm. Resmi kurumlara teslim edilmesi ve sağlığının resmi olarak güvence altına alınması gerekiyordu” diye konuştu.

“Çok yaşlıydı, kalıtsal hastalığı da varmış”

“İddia edildiği gibi Çıtır'ı gizlice kaçırmadım” diyen Kumrular, “Apartman sakinlerinin gözü önünde iki taksicinin yardımıyla bir yorgana sararak Ataköy'deki aile evimizin bahçesine götürdüm. İlk etapta onu bahçemizde besledik. Ben gidince kardeşim 153'ü arayarak yardım istedi. Kendisi de doktor olduğu için tam teşekküllü bir yer bularak 7/24 rehabilitasyon yapılan Cebeci Rehabilitasyon Merkezine yerleştirdi. Çıtır 17 yaşındaydı, insan yaşına vurulduğunda 119 yaşında oluyordu. Çok yaşlıydı ve kalıtsal, kronik hastalığı da varmış. Çıtır'ı resmi bir kuruma teslim etmemle hiçbir yarar sağlama amacı gütmediğimi belirtmek isterim. Hiçbir kötü niyetim olmadan böylesine mağdur duruma düştüğüm için çok üzgünüm” şeklinde konuştu.

"Rehabilitasyon merkezine bırakmak, ölüme bırakmak demektir"

Müşteki avukatı Barış Karlı söz alarak, “Sanık ifadesinde Çıtır'ın yaşlı ve hasta olduğunu belirtmektedir. Bakıma muhtaç bir köpeğin yaşam alanından uzaklaştırılması, mala zarar verme suçunu oluşturur. Ayrıca Cebeci Hayvan Rehabilitasyon Merkezine bırakılması söz konusudur. Bir hayvanı rehabilitasyon merkezine bırakmak o hayvanı ölüme bırakmak anlamına gelir. Sanık bu davranışıyla Çıtır'a olan sevgisizliğini ve konuya ilişkin samimiyetsizliğini ortaya koymuştur. Sanığın ifadesinde belirttiği gibi apartmanda yaşanan sıkıntılar, problemler, kimseye suç işleme hakkı vermez" diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özlem Kumrular'ın kendi beyanına göre, sağlık sorunları bulunan ‘Çıtır' isimli köpeğin tedavi edilmesini sağlamak amacıyla bulunduğu yerden uzaklaştırarak Ataköy'de bulunan ailesinin evine götürdüğü, yurt dışına çıkacak olmasından dolayı kardeşine belediyeye ait barınaklardan birine teslim etmesini söylediği anlatıldı.

Köpeğin 1 Eylül 2017 tarihinde Sultangazi'de bulunan Cebeci Hayvan Bakımevine teslim edildiği, koma halinde gelen köpeğin 2 Eylül 2017'de hayatını kaybettiği kaydedildi. Özlem Kumrular'ın, “haksız yere sahipli hayvanı öldürme” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.