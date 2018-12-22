Civata ve vidada 177 ülkeye ihracat

177 ülkeye ihracat yapan sektör yılı yüzde 25'lik büyüme ile 500 milyon dolarla tamamlayacak. Sektörün hedefi ise 2023 yılında 1.5 milyar dolara ulaşmak.

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, ihracat artarken bir yandan da ithalatı düşürdüklerine işaret ederek, dışa bağlılığın giderek azaldığını ifade etti. Tecdelioğlu, Türkiye'nin, Avrupa'da İtalya ve Almanya'nın ardından en büyük üçüncü üretici olduğunu söyledi. İthalat ve ihracat rakamlarını toplayınca pazar büyüklüğünün 1 milyon tona ulaştığını belirten Tecdelioğlu, sektörün önünün açık olduğunu vurguladı.

Bağlantı elemanları sektöründe dış ticaret dengesinin hızlı bir şekilde ihracat tarafına döndüğüne işaret eden Tecdelioğlu, "Bundan birkaç yıl önce 600 milyon dolar ithalat varken 230 milyon dolara kadar düşürdük. Bu yıl şimdiye kadar ithal etmek zorunda kaldığımız parçaları da üretmeye başladık. Dışa bağlılık gittikçe azalıyor. Aynı anda ihracatımız ise artıyor. 2018'i yüzde 25 artışla 500 milyon dolarla tamamlayacağız, tonaj bazında 135 bin tona ulaşacağız. Hedefimiz ihracatı 2023 yılında 1.5 milyar dolara çıkarmak" diye konuştu.

Tecdelioğlu, şöyle devam etti: "Matil yerli ve milli üretime teknolojik destek sağlıyor ve önemli testler yapıyoruz. İki yıl öncesine kadar Türkiye'deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurtdışına gönderilirken artık çok daha uygun ve donanımlı şekilde Türkiye'de yapılabiliyor. Ayrıca son 2 yılda 10'dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi. Matil, 2 ay içerisinde kesme testlerini de yapar hale gelecek".

Çok yakın bir zamanda Dünya Civatacılar Birliği'nin de kurulacağını söyleyen Tecdelioğlu, "Bu fikir, İtalya'da katıldığımız bir toplantıda sunum yaparken ortaya çıktı. Çok ufak sebeplerden ürünlerimizin reddedilmesi bizim için en büyük sorunlardan biri. Bu ve bunun gibi sektörün tüm dünyadaki benzer sorunlarına çözüm üretmeye çalışacağız. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. 9 ülke anlaşmaya imza attı. Ocak ya da Şubat ayında ilk toplantıyı yapacağız. İlk başkanlığı Türkiye ya da İtalya alacak gibi görünüyor" dedi.