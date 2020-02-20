Civic Type R ailesi büyüyor

Yeni Civic Type R Limited Edition bugüne kadar üretilen en safkan Type R olma özelliği ile öne çıkarken Limited Edition versiyonundan Avrupa için sadece 100 adet üretilecek.

Honda, Civic Type R ürün gamını Limited Edition ve Sport Line olmak üzere iki versiyonla genişletiyor. Standart Type R GT versiyonunu temel alan iki yeni versiyon farklı bir tarz ve performans paketi ile Honda'nın ödüllü yüksek performanslı kompakt hatchback modelinin pazardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Civic Type R Limited Edition; yeni hafif yapı elemanları, gelişmiş sürüş dinamikleri ve çarpıcı tasarımıyla bugüne kadar üretilen en safkan Type R versiyonu olarak dikkat çekiyor. Civic Type R Sport Line ise Type R modellerine özgü performansı sunuyor ancak daha alçak arka spoyler, 19 inçlik alaşım jantlar ve siyah iç mekânıyla daha az dikkat çeken bir görünüm bekleyenlere hitap ediyor.

2020 Civic Type R'da dikkat çeken görsel dokunuşlar

Tüm Honda Civic Type R ürün gamı değişen görünümü ile dikkat çekiyor. 2020 Civic Type R modellerinde ön tampon yenilenirken, tampon alt bölgesindeki sis lambalarının çerçeveleri daha simetrik bir tasarıma kavuştu ve çerçeve ince kanatçıklarla hareketlendirildi.

Elde edilen bilgilere göre yeni, daha büyük bir hava girişi ve daha ince ızgara çıtaları yüzde 13 daha büyük bir hava açıklığı sağlıyor. Güncellenen radyatör ile birlikte tüm bu gelişmeler, pist gibi yüksek performans gereksinimlerinin yaşandığı sürüş koşullarında soğutma sıvısı sıcaklığında 10 dereceye kadar azalma (Honda dahili testi) sağlıyor. 2020 Civic Type R modellerinde daha büyük ızgara açıklığından kaynaklanan ön yere basma kuvvetindeki azalmayı dengelemek için yeniden tasarlanan ön tamponun altına bir hava kanalı eklendi. Derin tutulan bu kanal, havayı spoyler üzerinde toplamak üzere oluklarla desteklendi.

Honda, iç mekândaki kullanım kolaylığın ve ergonomiyi iyileştirmek üzere tüm Civic modellerinde bilgi-eğlence sistemi ile klimaya birkaç fiziki düğme ekledi. Yeni, delikli Alcantara direksiyon ele daha iyi otururken, önceki Type R modellerine benzer damla formunda yeni vites kolu 90 gram karşı ağırlık ile vites değiştirme hissini iyileştiriyor. Type R'ın Sport, +R ve Comfort sürüş modlarına özel ayarlar yapan yeni Active Sound Control (ASC) Spor ve +R sürüş modlarındaki agresif sürüşlerde motor sesini desteklemek için ses sisteminin hoparlörlerini kullanıyor.

Honda LogR sürüş performansını geliştirecek

Honda'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

“Bir Honda modelinde ilk kez kullanılan Type R modeline özel veri kaydedicisi Honda LogR yol bilgisayarı, sensörler ve akıllı telefon uygulamasını bir araya getirerek sürücünün performans parametrelerini izlemesine ve kaydetmesine yardımcı oluyor. Sistem ayrıca, sürüş algoritması ile sürüş becerilerini geliştirmeye yardımcı oluyor.

Uygulamanın yüklü olduğu akıllı telefonun araca bağlanması halinde ana ekranda bir Performans Ekranı gösteriliyor. Sürücü; vites konumu, motor suyu ve motor yağı sıcaklığı, yağ ve hava basıncı ve motor hava emiş sıcaklığı gibi verileri gerçek zamanlı olarak görebiliyor. Sürücü ayrıca, bir grafik ile hızlanma, fren ve viraj hareketlerini gösteren “G-Metre” veya otomobilin viraj alma, fren ve hızlanma hareketlerini kuşbakışı gösteren “3D” görünümü arasında seçim yapabiliyor. Bunun dışında ekran Comfort, Sport veya +R olmak üzere sürüş modlarını da gösteriyor.

Log Modu pistte sürücünün tur zamanını geliştirmeye yardımcı olurken Otomatik Puanlama, Honda LogR uygulaması etkin olduğunda sürücünün; viraj, fren, düz gidiş ve hızlanma davranışlarını gözlemleyerek bunlara puan veriyor. Bu özellik sürücünün hızlı tur zamanlarını geliştirmek yerine günlük sürüş davranışlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Honda Civic Type R Limited Edition

Pist performansına odaklanarak geliştirilen yeni Civic Type R Limited Edition en dinamik önden çekişli hatchback olmak üzere tasarlandı. Yeni hafif yapı elemanları ile bugüne kadar üretilen en abartılı ve safkan Type R versiyonu olarak dikkat çekiyor.

Avrupa için sadece 100 adet üretilecek olan Civic Type R Limited Edition sürüş dinamikleri ve performans noktasında standart Civic Type R versiyonunu temel alıyor. Yeni hafif alaşım 20 inçlik BBS jantlar özellikle yüksek hızlı pist kullanımları için tasarlanan Michelin Cup 2 lastikler tarafından çevreleniyor. Daha kontrollü bir sürüş ve daha fazla direksiyon geri bildirimi için yeni jant lastik kombinasyonuna uygun olarak amortisörler optimize edildi.

Civic Type R Limited Edition için devreye alınan yeni ‘Güneş ışığı sarısı' gövde rengini arkadaki siyah Civic logosu tamamlıyor. Parlak siyah tavan, yan ayna ve motor kaputundaki hava girişi gibi detaylar Honda'nın sportif mirasını yansıtırken, aynı zamanda yüksek performanslı hatchback segmentinin en çarpıcı örneği olarak dikkat çekiyor. Civic Type R Limited Edition; kırmızı yarış tipi koltuklar, Alcantara direksiyon, damla formunda vites topuzu ve her bir araca özel üretim adedi plakası gibi iç mekân detaylarıyla da safkan sporcu özellikleri sergiliyor. Pist odaklı kullanım amacına uygun olarak ağırlıktan tasarruf etmek üzere bilgi-eğlence sistemi ve klima kullanılmıyor.

Type R GT ile kıyaslandığında Civic Type R Limited Edition 47 kg daha hafif. Diğer markaların pist odaklı performans hatchback modellerinden farklı olarak Civic Type R Limited Edition arka koltuklarını ve Civic'e özgü günlük kullanıl özelliklerini koruyor.

Civic Type R Limited Edition, Type R'daki yüksek performanslı 2.0-litre VTEC Turbo motorla donatılıyor. 6.500 d/d'da 320 PS güç ve 2,500-4.500 d/d aralığında 400 Nm tork üreten motor ile Civic Type R Limited Edition, 0-100 km/s hızlanmasını 5,7 saniyede tamamlıyor.

Honda Civic Type R Sport Line

Yeni Civic Type R Sport Line versiyonu heyecan uyandıran yüksek performansı daha yalın bir tasarımla bir araya getiriyor. Yeni Civic Type R Sport Line, Type R modellerine özgü performansı sunuyor ancak daha mütevazı ve yalın bir görünümle bünyesinde barındırmış olduğu performansı görselliğiyle dışa vurmuyor. Type R Sport Line ile standart Civic Type R versiyonları arasındaki en belirgin görsel fark heybetli bir arka spoyler yerine daha küçük ve alçak bir spoyler kullanılıyor olması. Böylece sportif ve dinamik bir görünüm korunurken daha zarif bir siluet beraberinde geliyor. Civic Type R Sport Line, otomobilin alt kenarı boyunca uzanan gri bir çizgi ile de ayrışıyor.

Civic Type R Sport Line daha abartılı kardeşlerine oranla daha yumuşak bir sürüş sunuyor. Yeni koyu gri 19 inçlik alaşım jantları daha yumuşak yan duvarlara sahip Michelin Pilot Sports 4S lastikler çevreliyor. Daha yumuşak lastikler ve bagaj ile bagaj kapağındaki özel yalıtım malzemelerinin de katkısıyla daha konforlu, titreşimden arındırılmış ve daha sessiz bir sürüş deneyimi ortaya çıkıyor.

Yeni Civic Type R Sport Line'ın içi mekanı yine performans odaklı, ancak daha zarif bir ambiyans sunuyor. Kırmızı dikişli siyah yarış tipi koltuklar, yeni damla formunda vites topuzu ve Alcantara direksiyon simidi kabin içindeki sportif ve şık görünümü tamamlıyor Kırmızı dikişler kapı panelleri dahil olmak üzere iç mekan boyunca yayılıyor ve Honda mirasını yansıtıyor.

Standart Civic Type R gibi yeni Type R Sport Line da bir dizi konfor ve güvenlik donanımlarıyla donatılıyor. Ayrıca yeni versiyonda da DAB radyo, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini destekleyen 7 inç büyüklüğünde bir bilgi-eğlence sistemi yolculukları keyfe dönüştürüyor.

Tıpkı Civic Type R GT gibi Type R Sport Line da yeni Yarış Mavisi (Racing Blue) gövde rengi seçeneğiyle satışa sunulacak.”