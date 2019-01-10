CK Akademi'den çalışanlara, kaliteli ve güvenli hizmet için 90 bin saat eğitim

CK Akademi, BEDAŞ çalışanlarını 'Teknik Okul Programı', 'Enerjisiyle Yıldızlaşan Mühendisler' ve 'Yetkinlik Gelişim Kataloğu' programları ile destekledi.

Nitelikli iş gücünün büyük önem taşıdığı enerji sektöründe, çalışanların eğitimi de kaliteli ve güvenli elektriğin olmazsa olmazlarından. 2018 yılında kurum hedef ve stratejileri doğrultusunda kurulan CK Akademi, sürekli gelişim yaklaşımıyla çalışanların mesleki bilgi becerileri ile kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirerek iş sonuçlarına katkı sağlıyor. Hayata geçen her eğitim projesinde, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurallarını çalışma hayatının merkezinde tutmaya destek olan CK Akademi, 2018 yılında toplam 2 bin 843 çalışana, yaklaşık 90 bin saat eğitim verdi.

Teknik okul ile sahada eğitim

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'de (BEDAŞ) üç projeyi hayata geçiren CK Akademi, 2018 yılında da saha çalışanlarını eğitimle destekledi. 2018 yılında uygulanan 'teknik okul programı', 'sahada ilk adım', 'sahada güvenli adım' ve 'sahada ileri adım' olmak üzere üç ayrı modülden oluşturuldu. Program kapsamında yedi gruba toplam 15 bin 152 saat eğitim sunuldu. Saha çalışanlarına yönelik uygulamalı eğitimler Bakırköy Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirildi.

Yıldızlaşan mühendisler hazır

CK Akademi; 2018'de Enerjisiyle Yıldızlaşan Mühendisler programını da devreye aldı. Geleceğin yönetici adayı olan mühendislerin mesleki, kişisel ve yönetsel becerilerini zamana yaygın modüler yapıda gerçekleştirmeyi hedefleyen program üç modülden oluşturuldu. Program kapsamında geleceğin yönetici adaylarına toplam 2 bin 518 saat eğitim verildi.

Yetkinlik için 20 farklı eğitim

2018 yılı içinde BEDAŞ çalışanlarına yönelik olarak sunulan bir diğer eğitim ise 'Yetkinlik Gelişim Kataloğu' oldu. Kurumun başarısı için önemli olan alanlara odaklanmak üzere tasarlanan, çalışanın daha mutlu, daha verimli olmasına, gelişime açık ve güçlü yönlerini tanımalarına destek olan söz konusu programda kişisel ve mesleki 20 farklı eğitim başlığı yer aldı.