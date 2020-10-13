CK Enerji'de atama

Barış Müstecaplıoğlu, CK Enerji İK Direktörlüğü'ne atandı.

CK Enerji'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nü, İK alanında ödüllü projelere imza atan Barış Müstecaplıoğlu üstlendi. Müstecaplıoğlu, “İnsan kaynakları stratejilerinin yalın, çevik ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla yenilenmesi adına heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktık” dedi.

Türkiye'nin 7 şehrinde, 8,4 milyon elektrik tüketicisine hizmet veren, İstanbul'un Avrupa Yakası'nı aydınlatan CK Enerji'nin İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Barış Müstecaplıoğlu atandı. 20 yılı aşkın süredir farklı sektörlerin lider firmalarında İnsan Kaynakları yöneticiliği yapan Müstecaplıoğlu, CK Enerji'ye katılmadan önce Koç Topluluğu'nda Divan şirketler grubunda görev yapıyordu.

Barış Müstecaplıoğlu, enerji sektöründe en çok çalışılmak istenen şirket olmayı hedeflediklerini, insan kaynakları stratejilerinin yalın, çevik ve tasarım odaklı bir bakış açısıyla yenilenmesi adına heyecan verici bir dönüşüm yolculuğuna çıktıklarını belirtti.