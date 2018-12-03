CK Enerji'den İTÜ'lü öğrencilere perakende satış tarifesi sunumu

İTÜ Enerji Enstitüsü öğrencilerine, ‘Perakende Satış Tarifeleri'ni anlatan CK Enerji Stratejik Planlama ve Analiz Direktörü Muharrem Başer, tarife düzenlemelerindeki mevzuatlar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü yüksek lisans programlarındaki öğrencilerin profesyonel iş hayatına çok daha iyi hazırlanması hedefiyle sektörde uzmanlaşmış isimlerden destek almaya devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde perakende elektrik satış sektörünün önde gelen şirketlerini bünyesinde barındıran CK Enerji'de görev yapan Stratejik Planlama ve Analiz Direktörü Muharrem Başer, ‘Perakende Satış Tarifeleri' konulu özel bir sunum yaptı.

Sunumunda tarifeyi özetleyen kalemleri tek tek ele alan Başer, Elektrik Piyasası Kanunu ve tarife düzenlemelerindeki mevzuatlar hakkında bilgi verdi. Başer, tarifelerde kullanılan hesaplama formüllerini öğrencilere örnekleri ile aktarırken, öğrencilerin konu ile ilgili sorularına da detaylı yanıt verdi.

İTÜ Enerji Enstitüsü bünyesinde Enerji Bilim ve Teknoloji yüksek lisans ve doktora programı ile Radyasyon Bilim ve Teknoloji yüksek lisans programları bulunuyor.