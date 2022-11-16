CKM'de bir nostalji yeniden hayat buluyor: Klasik Türk Müziği konserleri

Caddebostan Kültür Merkezi, yeni sezonunda yıllar önce Şan Sineması'nda her hafta sonu yapılan ve büyük ilgiyle izlenen Klasik Türk Müziği konserleri geleneğini yeniden başlatıyor.

Şan Sineması yıllar önce üstad Münir Nurettin Selçuk'un yönetiminde Klasik Türk Musikisi Konserlerine ev sahipliği yaptı. Büyük ilgi gören bu konserler dizisi geleneği Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde yeniden hayat buluyor. Serinin İlk konseri “Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor” adıyla 19 Kasım Cumartesi günü saat 12.00'de gerçekleşecek. Tanbur sanatçısı Hakan Talu'nun şefliğinde devam edecek serinin ilk konuk solisti Klasik Türk müziği ve Tango yorumcusu Dilek Türkan olacak. Yıllarca TRT İstanbul ve Ankara radyolarında da program yapan sanatçıya koristler İrem Şamlı, Esra İpekoğlu, Murat Avşar ve Sait Berker Seymenoğlu sahnede eşlik edecek. Hakan Talu yönetiminde dört ses ve altı saz sanatçısından oluşan topluluk her konserinde bir misafir solist ağırlayacak. Konserlerin biletleri online bilet satış mağazalarında.