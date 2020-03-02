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Clichy ligdeki ikinci golünü attı

Başakşehir’in evinde Gaziantep FK’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Gael Clichy, ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı.

Başakşehir'in evinde Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Gael Clichy, ligdeki gol sayısını ikiye çıkardı.


Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. 49 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertlilerde takımının ilk golünü kaydeden Clichy de ligdeki gol sayısını ikiye çıkarmış oldu. 21 lig müsabakasında görev alan başarılı oyuncu, diğer golünde ise Antalyaspor ağlarını sarsmıştı.


Fransız futbolcunun 3 de asisti bulunuyor.

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