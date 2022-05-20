Coca-Cola, global müzik platformu Coke Studio'yu tanıttı

Dünyanın dört bir yanından yeni müzisyenleri bir araya getiren Coke Studio'nun global tanıtımı, Queen'in ikonik şarkılarından ‘A Kind Of Magic' parçasına saygı niteliği taşıyan özel bir film ile yapıldı.

Coca-Cola, ilk olarak 2008'de Pakistan'da başlattığı müzik platformu ‘Coke Studio'yu küresel bir alana taşıyor. Platform, yeni yeteneklerle iş birliği yapmak, müzikseverlere farklı bir müzik deneyimi yaşatmak ve sunmak için bir imkan sağlıyor. Bunun bir örneği olarak da platformun tanıtımını, ikonik Queen parçası ‘A Kind of Magic'i 7 müzisyen ile birlikte yeniden derlediği ‘The Conductor' adlı global bir filmle gerçekleştirdi. Platform ve The Conductor, şirketin geçen senenin sonunda lanse ettiği yeni global marka platformu olan ‘Gerçek Mucize' söyleminden yola çıkarak ortaya çıkarıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Coca-Cola Küresel Yaratıcı Strateji ve İçerik Başkanı Pratik Thakar, “Platform, şirketimizin ‘Gerçek Mucize' felsefesinin uzantısı olarak meydana geldi. Platform, müziğin insanları birleştirici ve canlandırıcı olma konusundaki farklı yeteneği sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerin bir araya gelip yeni bir deneyim yaşamaları için bir bağlantı noktası sağlıyor” dedi.

Thakar sözlerine şöyle devam etti: "Platform Pakistan'da doğdu ve Pakistan dahil olmak üzere Afrika ve Filipinler'de, 11 milyon YouTube abonesiyle büyük başarılar elde etmeyi sürdürdü. Bunun katlanarak büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve bugün, bazı ünlü sanatçılara yeni izleyiciler kazandırmasına yardımcı olmak için ikonik markamızın erişim ağını kullanarak platformu daha geniş bir küresel izleyici kitlesine tanıtmaktan heyecan duyuyoruz.”

Platform ile farklı bir şey yapmak için yola çıktıkları belirten The Coca-Cola Company Küresel Müzik ve Kültürel Pazarlama Müdürü Joshua Burke, “Şirketimiz, dünyanın her köşesinden dikkat çeken yeteneklerle çalışarak müzikle her zaman güçlü bir bağ kurmuş ve sınırları ve kültürleri aşarak insanları birbirine bağlayarak güçlü bir mirasa sahip olmuştur. Platform, bu iki unsuru güçlü ve geleceğe dönük bir şekilde bir araya getirerek müzik endüstrisindeki yeteneklerin gelişimini desteklerken aynı zamanda yeni dinleyicileri yeni müzikle ve birbirleriyle buluşturuyor” dedi.

Burke, sözlerini şöyle sonlandırdı: “The Conductor'u hem efsanevi Queen'e bir saygı duruşu, hem de en önemli parçalarından bir tanesini yeni nesil için kültürler ve müzik türleri arasında farklı şekillerde yenileme ve yeniden yorumlama fırsatı olarak görüyoruz.”

Universal Music Group Küresel Markalar Yönetici Başkan Yardımcısı Richard Yaffa şöyle konuştu: “Bu lansman için bu inanılmaz sanatçılar ve şirket ekibiyle hem müzik hem de üretici vizyon üzerine iş birliği yapmak sihirliydi. Şirketlerimiz, farklı yetenekleri ortaya çıkarma, dünyanın her yerinden sanatçılarla iş birliği yapma ve hayran kitlelerini genişletme fırsatları oluştururken müziklerini paylaşmalarını desteklemeye dönük içten kararlılığımızla uyum içinde çalışmaktadır.”

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ‘The Conductor', Coke Studio platformunun özündeki çok kültürlü sihri kapsayan farklı bir iş birliğiyle efsanevi rock grubu Queen'e bir saygı duruşu niteliği taşıyor. 2 dakikalık filmi, Queen'in ikonik 'A Kind of Magic' melodisi üzerine kurulu. Bu güzel çalışma, her biri müziğe kendi farklı tarzını katan ve şarkıyı günümüz kuşağı için yeniden tasarlayan gelecek vadeden genç sanatçılarla gerçekleştirildi. ‘The Conductor' da yer alan sanatçılar arasında Türk elektro-pop prodüktörü Ekin Beril; Grammy adayı Amerikalı R&B fenomeni Ari Lennox; İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Griff; Latin kentsel popun en güçlü temsilcilerinden Mariah Angeliq; Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Tems; Hint kökenli Kanadalı rap sanatçısı ve prodüktör Tesher; ve renkli, farklı dillerde şarkı söyleyen kadın K-Pop grubu TRI.BE. Filmin yanı sıra, 7 sanatçının bireysel olarak kaydettiği 'A Kind of Magic'in kendi versiyonları da, ek özel parçalar ve kamera arkası görüntüleri ile birlikte 19 Mayıs tarihinden itibaren Coke Studio YouTube Hub'da erişime açıldı. Ayrıca Cola kutularının üzerinde yer alan aktivasyon ile platforma erişim sağlanabilecek. Böylece Coca-Cola ambalajları, insanların platforma erişmeleri için dijital portal haline gelecek.