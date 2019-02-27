Coca-Cola'dan 'Altın Renkli Kapak' kampanyası

Coca-Cola, yeni kampanyasında milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye ediyor. Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola Orjinal Tat, Coca-Cola Şekersiz, Fanta Portakal ve Sprite ürünlerinden birinin 2 litresini hediye olarak alabilecek. Altın Renkli Kapak kampanyası 30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek.