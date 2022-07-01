Coca-Cola'dan yepyeni bir lezzet: “Coca-Cola Marshmello's Limited Edition”

Coca-Cola, tüm dünyada sınırlı sayıda üretilen yeni ürünü “Coca-Cola Marshmello's Limited Edition'ı” gerçekleştirdiği global lansmanla duyurdu.

Ünlü DJ ve müzik yapımcısı Marshmello ile yapılan iş birliğinden doğan ”Coca-Cola Marshmello's Limited Edition” zero sugar seçeneği ile Türkiye'de de tüketicilerin beğenisine sunuldu. Yeni ürün, GRAMMY'ye aday gösterilen ünlü DJ ve müzik yapımcısı Marshmello'nun sanatçı kimliğinden ilham alınarak özel olarak tasarlandı. Ürün, Coca-Cola'nın bir sanatçıyla beraber ürettiği ilk içecek olma özelliğine sahip. Marshmello's Limited Edition Coca-Cola, ADB, Kanada, Brezilya, Meksika, İngiltere, İspanya ve Japonya ile aynı anda Türkiye'de de 1 Temmuz tarihinden itibaren satışına başlanacak.

Ünlü DJ ve müzik yapımcısı Marshmello, “İş birliği yapmak benim için mükemmel bir tecrübeydi. Yepyeni bir aromaya sahip bu lezzetin içeriğini, benim en sevdiğim lezzetler oluşturuyor. Umarım hayranlarımda bu heyecan verici lezzeti benim kadar sever” dedi.

Marshmello's Limited Edition Coca-Cola, sanatçının en sevdiği tatlar olan çilek ve karpuzun harmanlanmış ferahlatıcı bir bileşimden oluşuyor.

The Coca-Cola Company Küresel Strateji Kıdemli Direktörü Oana Vlad, “Yeni ürünümüz için beklenmedik bir lezzet arayışındaydık. Marshmello ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de müzik ve Coca-Cola'yı biraraya getiren mükemmel bir karışım oldu. Ürünü tüketiciye sunmak ve hayranlarını Mello'nun dünyasına dalmaya davet etmek, markamız için heyecan verici bir adım” dedi.

Coca-Cola Marshmello's Limited Edition'ın lansmanı için 9 Temmuz'da tüm dünyada aynı anda Fortnite'ta oynanacak ve Twitch üzerinden yayınlanacak etkinlikte de ürün yer alacak. Marshmello'un hayranları da bu yayında benzersiz bir maceranın parçası olabilecek. Bu özel etkinlik sonrasında, 25 Temmuz'dan itibaren ise tüketiciler kutu üzerindeki QR kodu taratıp çevrimiçi merkezine bağlanabilecek, burada AI (Yapay Zekâ) teknolojisi sayesinde dinleyicilerin Marshmello'un son parçasını dinlerken hissettiği duyguları kişiselleştirilmiş bir dijital sanat eserine dönüştürecek.