Coca - Cola'nın yeni reklam yüzü, Tarkan

Coca-Cola'nın reklam filmi için kamera karşısına geçen Tarkan, milyonları harekete geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin Megastar'ı Tarkan, uzun bir aradan sonra ilk kez bir reklam filminde yer almak için Coca-Cola ile bir araya geldi. İstanbul'da kamera karşısına geçen Tarkan'ın, çekimleri devam eden ve içinde pek çok sürprizi barındıran reklam filmi, önümüzdeki günlerde yayına girecek.

Coca-Cola'nın ve Tarkan'ın kıpır kıpır enerjisini ve dinamizmini yansıtan reklam filminin büyük ilgiyle karşılanması bekleniyor.