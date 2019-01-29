Çocuğa okunacak kitapta seçime dikkat

Yazar Senem Öcal, ebeveynlerin çocuklarına okul öncesi dönemde düzenli olarak masal kitapları okuması gerektiğinin altını çizdi ve çouklara okunacak kitaplarda seçici olunması hususunu işaret etti.

Uluslararası çocuk kitapları yayıncısı Scholastic'in yaptığı araştırmaya göre kitaplar, çocuklarda kreatif düşüncenin ve hayal kurma becerisinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Kitap okuyan çocukların hayal güçleri ve bilişsel zekaları, okumayanlara göre çok daha hızlı gelişiyor. Günümüz çocuklarının algılarının çok açık olduğuna dikkat çeken yazar Senem Öcal, ebeveynlerin çocuklarına okul öncesi dönemde düzenli olarak masal kitapları okuması gerektiğinin altını çiziyor.

Araştırmaya göre, 0-5 yaş arasındaki çocukların yalnızca yüzde 54'üne haftanın belirli günlerinde sesli bir şekilde kitap okunuyor. Bu oran 6-8 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 34'e inerken, 9-11 yaş arasında yüzde 17'ye düşüyor. Çocuklara yüksek sesle kitap okumanın soyut zekanın gelişimine büyük katkısı olduğunun altını çizen Yazar Senem Öcal, “Ebeveyn tarafından okunan kitap ile arasında duygusal bir bağ kuran çocuklar, daha çok hayal kuruyor ve kreatif düşünüyor. Çocuklar büyüdükçe ebeveynler kitap okumayı onlara bırakıyor. Okumayı öğrenen çocuğa ‘nasıl olsa öğrendin, artık sen oku' deniyor. Ancak 6-11 yaş arasındaki çocukların yüzde 40'ı, 5 yaşından sonra da ebeveynlerinin kendilerine kitap okumasını istiyor” dedi.

“Çocuklara okunacak kitapların seçiminde aileler seçici davranmalı”

Kitap seçiminde velilere ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Senem Öcal, “Çocuklara kitap vermeden almadan önce mutlaka ebeveynler incelemeli. gerektiğini söylüyor. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar tercihlerini genellikle eğlenceli ve popüler kitaplardan yana kullanıyor. Bir kitabın dolaşımının hızlı olması o kitabın gelecekte çocuklara katkı sağlayacağı anlamına gelmiyor. Geçmişten bu yana hala popülerliğini korumuş çocuk kitapları incelendiğinde, masaldaki gerçekçilik ve kurgunun akıcı bir anlatımla dikkatli bir dengeye sahip olması ustalığı bu hem kitapların evrensel olmasını nedenini hem de çocukların ilgisini çekip kalıcı olunmasını sağlıyor” dedi.

Çocukların estetik hayal gücünü geliştiren kitap: Mau Krallığı ve Kedi Felsefesi

Senem Öcal'ın kaleme alıp resmettiği “Mau Krallığı ve Kedi Felsefesi” kitabı hem estetik betimlemeleri hem de kurgusal yönüyle çocukların hayal gücünü etkileyerek üretici zekâlarına olumlu yönde katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kitabın başkahramanı sevimli kedi Mau, babası Kral Miyiv ve annesi Kraliçe Luna tarafından Mau gezegeninden kedi Fredo ile birlikte dünyaya gönderilir. Burada öğretmeni Fredo'dan kedi ırkının özelliklerini öğrenmeye başlar. Mau, Fredo'dan sonra bir baykuş olan Oli ile tanışır. Birlikte felsefi bir yolculuğa çıkarlar. Keyifle hem yeni şeyler öğrenirler hem de öğrendikleri iyi kavramları arkadaşlarına aktarırlar. Bu sırada yörüngenin en güçlü cadısı olan Kraliçe Zavinya Mau'nun peşinden dünyaya gelerek onu yakalamak ister ancak bir türlü istediği sonuca ulaşamaz.

Arkadaşlık, iyilik, yardımseverlik, doğa, hayvan ve kitap sevgisi temalarının işlendiği Mau Krallığı ve Kedi Felsefesi kitabında çocukların hayal dünyasını genişletecek pek çok bölüm bulunuyor.