Çocuğunuz 3 yaşında ve konuşamıyorsa dikkat

Dr. Ebru Kolsal, konuşma gecikmesi olan çocukların işitme açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların fiziksel gelişimleri kadar nörolojik gelişimleri de önem taşıyor. Bebeklerin büyüme periyotlarında kilo alımı ve boy uzamaları düzenli olarak takip edilirken bazen nörolojik gelişimlerinin göz ardı edilebildiğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü'nden Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ebru Kolsal ; “Çocuğun baş kontrolünün gelişmesi, doğru zamanda oturmaya başlaması, ellerini kullanması ve yürümeye başlaması kadar nörolojik gelişimin başka önemli bir parçası olan dil gelişimi büyük önem taşıyan etmenler arasında. Çocukların bu konuda yakından takip edilmesi, yaşından beklenenin altında konuşma gelişimi olduğu fark edildiğinde hızlıca uzmana danışılıp, altta yatan sebebin tespit edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Dil gelişimi, 3 aylıkken agulamayla başlıyor

Prof. Dr. Ebru Kolsal “Dil gelişiminin 3 aylık dönemde agulamayla başlayıp sonrasında düzenli sıralı cümle kurmaya kadar ilerliyor. 9 aylık bir çocuk baba, mama gibi hece tekrarları yapmalıyken, 1,5 yaşındaki bir çocuğun en az 6-8 tane anlamlı kelime kullanması gerekir. İki yaşına geldiğinde 2 kelimeli cümleler, üç yaşında 3 kelimeli cümleler kurabilmelidir. diyerek, genellikle konuşma geriliği olan çocukların aile bireylerinden birine benzetilerek “Amcası da 5 yaşında konuştu” gibi yorumlar yapıldığını fakat dil gelişiminin diğer gelişmelerde olduğu gibi normal sınırlar içinde seyretmesi gerektiğini vurguladı.

Otistik spektrum bozukluğunda ilk fark edilen konuşma geriliği oluyor

Dr. Kolsal, “Dil gelişiminde geriliği olduğu fark edilen çocukların ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Mutlaka işitme becerisi açısından işitme testi yapılıp, nörogelişimsel becerileri irdelenmelidir. Genellikle otistik spektrum bozukluğunda ilk fark edilen bulgulardan biri konuşma geriliği oluyor. Bu nedenle erken tanı ile rehabilitasyonu mümkün olan otistik spektrum bozukluğu açısından hiç vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.