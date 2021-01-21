Serdar Nepesov, "Çocuğunuz sürekli grip oluyorsa, nedeni bağışıklık sistemi bozukluğu olabilir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversite Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nepesov, yetişkin insanlar gibi tüm çocukların yediği yiyeceklerden soluduğu havaya kadar gün içerisinde milyonlarca bakteri, virüs ve parazite maruz kaldığını belirtti. Tüm bunlar karşısında bağışıklık sisteminin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Serdar Nepesov, "Çocuğunuz sürekli grip oluyorsa, nedeni bağışıklık sistemi bozukluğu olabilir" dedi.

"Kötü ağız hijyenine dikkat"

Küçük çocukların sık enfeksiyon geçirmesinin belli başlı nedenleri olduğunu söyleyen Dr. Nepesov, "Bunlardan bazıları; bağışıklık sisteminin yeterli olgunlukta olmaması, bir çok enfeksiyon etkeniyle ilk kez karşılaşıyor olmaları, kötü ağız hijyeni, yetersiz ve uygun olmayan beslenme, kalabalık ev ortamı, sigara dumanına maruz kalmak, okul ve kreş gibi ortamlarda hasta kişiler ile yakın temas halinde olmalarıdır. Yediğimiz yiyeceklerde, dokunduğumuz yüzeylerde ve soluduğumuz havada milyonlarca bakteri, virüs ve parazit bulunmaktadır ve her gün vücudumuz bunlarla karşılaşmaktadır. Karşılaştığımız mikroorganizmalar sonucu hasta olmamızı bağışıklık sistemimiz önler. Hasta olduğumuzda enfeksiyöz ajanlarla savaşmayı ve hastalıklara karşı direnmeyi bağışıklık sistemimiz sağlar. Bağışıklık sistemimiz tüm bu görevleri birçok özelleşmiş mekanizmalar ile yapar. Okula giden veya okula giden kardeşi olan çocuğun yılda 5-6 kez grip, nezle, farenjit benzeri üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi normal olarak kabul edilmektedir. Bir yılda sekizden fazla üst solunum yolu enfeksiyonu, 4'ten fazla orta kulak enfeksiyonu veya 2'den fazla ağır akciğer enfeksiyonu geçirme öyküsü olan hastalar ile büyüme gelişme geriliği olan veya ailede bağışıklık sistemi bozukluğu öyküsü olan kişiler bağışıklık sistemi yetersizlikleri açısından uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir" dedi.

"Doktor kontrolü dışında antibiyotik vermeyin"

Sık antibiyotik kullanımı kişinin doğal bağışıklık yapısındaki faydalı mikroorganizmalara zarar verdiğinin altını çizen Dr. Nepesov, "Vücudumuzdaki bu mikroorganizmaların dengesinin bozulması hastalıklara daha yatkın hale gelmemizi sağlar. Sık antibiyotik kullanımı, mikrobiyotamızda değişikliğe, bu değişiklik ise daha sık hastalanmamıza ve daha çok antibiyotik kullanmamıza yol açar. Bu kısır döngüyü kırmak için doktor tarafından gerekli görülmedikçe antibiyotik tedavisi kesinlikle kullanılmamalıdır" diye konuştu.

Dr. Serdar Nepesov, "Sonuç olarak sık hastalanan çocuklar bağışıklık sistem zayıflığı açısından değerlendirilmeli ve erken tanı ile ileride gelişebilecek sorunlar önlenmelidir. Altta yatan bağışıklık sistem zayıflığı olmamasına rağmen sık hastalanan çocuklarda genel hijyen kurallarına dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.