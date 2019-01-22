“Çocuğunuza saygı duymak onu özgüvenli yapar”

Bağcılar'da düzenlenen “Çocuklarda özgüven eksikliği ve çözüm yolları” konulu seminerde rehber öğretmen Seyhan Savaş Hender, özgüvenli çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveynlere “Çocuğunuzun düşüncelerine, yeteneklerine, tercihlerine ve özel eşyalarına saygı gösterin” önerisinde bulundu.

Bağcılar Belediyesi tarafından Hürriyet Bilgi Evi'nde “Çocuklarda özgüven eksikliği ve çözüm yolları” konulu seminer düzenlendi. Velilerle bir araya gelen rehberlik öğretmeni Seyhan Savaş Hender, önce özgüvenin tanımını ve şartlarını anlattıktan sonra uyarılarda bulundu.

Sunum üzerinden anlatım yapan Hender, “Özgüven, kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu olarak kendimiz ve çevremizle barışık olmaktır. Kendine güven gösterilen çocuğun güveni gelişir. Üstelik kendine bağlanan umutları pekiştirmek, verilen olanakları değerlendirmek için güç ve çaba harcar. Özgüven sadece okul yaşamında değil kişisel ve sosyal yaşamda da önemlidir” dedi.

“Öyle bir özgür ortam hazırlayın ki kendi kanatlarıyla uçmayı öğrenebilsin”

Benlik gelişiminde ebeveynlerin tutumlarının önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Hender, “Özgüvenli çocuk nasıl yetiştirirsiniz?” sorusu üzerinden katılımcılara şu tavsiyelerde bulundu: “Çocuğunuzun düşüncelerine, yeteneklerine, tercihlerine ve özel eşyalarına saygı gösterin. Çocuğa kendine yetmeyi ve kendi kendini yönetmeyi öğretin. Öyle bir özgür ortam hazırlayın ki, ayakları üzerinde durmayı, kendi kanatlarıyla uçmayı öğrenebilsin. Çocuğa yaşına ve gelişim düzeyine uygun görev ve sorumluluklar verin. Çocuğun seçim yapmasına izin verin. Sorumluluk alma konusunda çocuğun gösterdiği çabalara saygı duyun. Onu görev ve sorumluluklarıyla baş başa bırakın”