Çocuk Atletizmi Projesi 3. kez Gümüşhane'de organize edildi

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü'nce 2014 yılından bu yana ülke genelinde organize edilen "IAAF Çocuk Atletizmi" projesi, 3. kez Gümüşhane'de gerçekleşti. Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen seminere, çoğunluğu İlköğretim ve Ana Okul öğretmenlerinden oluşan 68 kursiyer katıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü'nce gerçekleştirilen seminerler, bu kez Gümüşhane'de gerçekleşti. İki gün süren seminerde hem teori, hem de uygulama dersleri alan kursiyerler, çocuk atletizmi eğitmenliği sertifikasına sahip oldu. Seminerin çocuk uygulaması bölümüne Yusuf Çiftçi ilkokulu ile Şehit Murat Akçay Ana Okulu'ndan toplam 110 öğrenci katıldı. Her iki okulun 3-12 yaş grubundaki öğrencileri IAAF Çocuk Atletizmi projesinin “Eğlenceli Atletizmi” oyunları ile tanışarak eğlendiler ve spora ilk adımlarını attılar. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi Bartın'dan sonra Gümüşhane'de organize edildi. 8-9 Mart 2019 tarihlerinde Gümüşhane'de düzenlenen seminere katılan ilköğretim ve Anaokulu öğretmenlerine teori ve uygulama dersleri verildi. Gerçekleştirilen projeye 72 kursiyer kaydını yaptırdı, 68 kursiyer sertifika alma hakkını elde etti. 3-12 yaş grubu çocuklara yaptırılan eğlenceli çocuk oyunlarına Yusuf Çiftçi ilkokulundan 80, Şehit Murat Akçay Anaokulu'ndan 30 öğrenci katıldı.

"Yetenekleri keşfedeceğiz"

Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF'ın 196 ülkede uygulanan bu projesi ülkemiz için son derece önemli bir proje olduğunu belirtti. Ayaz "Bu önemli proje ile genç nüfus sayısıyla Avrupa'nın ilk sırasında yer alan ülkemiz geleceğinin teminatı olan çocuklarının öncelikle sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi, Obezite ile mücadele edebilmelerine katkı verilebilmesinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen yetenekler keşfedilerek gelecekteki şampiyonlarımız olabilmesinin hedeflendiğini" söyledi. Ayaz konuşmasını, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesini sağlayacak olan bu projeye gerekli desteği esirgemeyen Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Başkanımız Fatih Çintimar ve ekibine, projeyi talep eden kurumlara, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne ve projenin uygulanmasında başından sonuna büyük destek veren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek'e teşekkür ediyorum" diyerek tamamladı.

Eskimeyen değerler unutulmadı

'Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler' sloganı doğrultusunda projeye dahil edilen 'Eskimeyen Değerler' bölümüne; Türk atletizminin efsane atleti İsmail Akçay, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan, Atletizm Antrenörü ve IAAF Çocuk Atletizmi eğitmeni Hülya Kadakal Bakır ve Atletizm Antrenörü Hüsnü Yağız davet edildi. Değerlerimiz, slayt ortamında kursiyerlere tanıtıldı ve Atletizm federasyonunca yaptırılan plaketler verildi. Eskimeyen Değerlerin ödülleri de Prof. Dr. Metin Yaman ile Gülten Ayaz, Haldun Domaç ile Avukat Ece Doğanay, Nezir Önal İle Zeynep Özyılmaz ve Mirza Egeli ile Hülya Kadakal Bakır tarafından verildi.