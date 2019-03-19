Çocuk Atletizmi Semineri kardeş ülke KKTC'de gerçekleşti

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü tarafından organize edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” Projesi Gümüşhane'den sonra kardeş ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde organize edildi. 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen seminere katılan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına bağlı öğrencilere teori ve uygulama dersleri verildi. Teori dersleri ile Çocuk Uygulaması Yakın Doğu Üniversitesi'nin derslik ve Spor Salonu'nda yapıldı.

Gerçekleştirilen seminere 72 kursiyer, eğlenceli çocuk atletizmi oyunlarına da 80'i ilk, 30'u ana okul olmak üzere toplam 110 öğrenci katıldı. Seminerin açılışını IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz yaptı. Ayaz, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği IAAF'ın 196 ülkede uygulanan bu projesinin kardeş ülke Kıbrıs'ta organize ediyor olmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ayaz, “Bu önemli proje ile ülkemizde olduğu gibi kardeş ülkemiz olan KKTC'nin geleceğinin teminatı olan çocukların öncelikle sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesi, obezite ile mücadele edebilmelerine katkı verilebilmesinin yanı sıra keşfedilmeyi bekleyen yeteneklerin keşfedilerek gelecekteki şampiyonları olabilmesi hedeflenmiştir” dedi.

Seminerin “Y” Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş ile Çocuklarda Antrenmana Geçişte Fizyolojik Farklılıklar ve Uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Uygulama Modelleri dersleri IAAF Çocuk Atletizmi Eğitici grup üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Atletizm Antrenörü Mehmet Serkan Aydın tarafından verildi. Uygulama bölümüne katılan 110 çocuğa eğlenceli atletizm oyunları da teori derslerini veren eğitmen nezaretinde seminere katılan 72 kursiyer tarafından yaptırıldı.

Projeye IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörlüğünce ilave edilen “Fair-Play” dersi Öğretim Görevlisi ve Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç, “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” dersi ise Psikolojik Danışman Gözde Erdem tarafından verildi.

Ayaz: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklar için önemli bir proje"

IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, bu projenin koordinatörlüğünü yapıyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, “2014 yılından itibaren gururla yürütmüş olduğumuz bu proje geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu olabilmesi yönünde önemli bir proje. Kıbrıs'a da ikinci kez geliyor olmaktan gerçekten mutluyuz. Hep birlikte çocuklarımızın coşkusunu gördük. Bunun ne kadar doğru ve ne kadar güzel bir proje olduğunu bir kez daha gördük. Bunların bu coşkusu bu projeyi daha çok devam ettirebilmemizi sağlıyor. Ülkemiz Avrupa'nın nüfus itibariyle en genç nüfusuna sahip ülkedir. Geleceğimizin teminatı olan bu çocuklarımızın öncelikle sağlıklı ve de mutlu bireyler olabilmesini sağlamak bu projeyle mümkün. Bu çocuklarımızı madde ve teknoloji bağımlılığından koruyabilmek bu projeyle mümkün. Bu çocuklarımızı sporda çocuklara psikolojik yaklaşımın nasıl olabilmesini sağlayabilmek bu projeyle mümkün. Bu çocuklarımızı gelecekle ilgili fair-play kültürünün verilebilmesi bu projeyle mümkün. Biz bu projeye katılan kursiyerlerimize verilen sertifikalarla Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz teklifin modül olarak kabul edilmiş olmasından dolayı orada kurs açabilme imkanının verilebilmiş olması istihdama da katkı sağlamış olması bu projeyle mümkün olmuştur. Bu nedenle biz bu projeye bir de geçmişine değer vermeyen geleceklerine yön veremezler doğrultusunda eski ama eskimeyen değerlerimizi kursiyerlerle tanıtıp ve onlarla söyleşi yapmalarını sağlayıp Türkiye Atletizm Federasyonumuzun bir teşekkür belgesini takdim ederek vefa örneğini gösteriyor olmamız bu projeyle mümkün. Sonuç itibariyle bu proje ülkemiz için de dünya ülkeleri için de genç nüfusuyla övünen ülkeler için de çok önemli bir projedir” ifadelerini kullandı.

Projenin amaçlarından da bahseden Ayaz, “Bizim bu projede amacımız bu çocukları eğlenceli atletizmle tanıştırmak, yetenekli çocukları tespit ederek gelecekteki şampiyonlarımızı bulabilmekle ilgilidir. Ama bunun olmazsa olmazı eğitim bölümüdür. Eğitim bölümünde de karar grubumuzun almış olduğu karar federasyonumuzun da uygun görmüş olmasından dolayı kursiyer sayımızın en az 50 en fazla 60 olması şartının gerçekleşmesi lazım. Bu nedenle Yakın Doğu Üniversitesi'nden 72 öğrenci katılmış. Yarın da sertifikalarını alacak kişilerin olmasıyla bu seminer açılmıştır ve bundan sonra da açılmaya devam edecektir. Bu yıl da gelecek yıl da her ne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda IAAF bu projenin 2020 yılında konseptini değiştireceğini bildirmiş olsa bile biz bu projeyi önemsiyoruz. O zamana kadar devam ettireceğiz ve 2020 yılında konsepti ülkemizde uygulanabilmesine talip olduğumuzu Türkiye Atletizm Federasyonu olarak yazdık. Bu konuda eğitim ve malzeme desteğini talep ettik. O da yıl sonu itibariyle bize gelecektir. Biz de onun yapılanmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Necdet Ayaz, konuşmasının devamında çocukların sağlıklı ve mutlu bireyler olabilmesine katkı veren bu projeye, maddi ve manevi desteği esirgemeyen başta Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Federasyon Başkanı Fatih Çintimar ve ekibine, projeyi talep eden kurumlar ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne, İhlas Haber Ajansı'na ve bu projeye ev sahipliği yapan Yakın Doğu Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Lesinger: “Kursiyerlerimiz çok değerli eğitimler aldı”

Proje hakkında bilgilendirme yapan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Figen Yaman Lesinger, “Bir buçuk aylık bir periyodumuz vardı. Hazırlık aşamasında Türkiye Atletizm Federasyonu ile işbirliği yapabilmek için uzunca bir zaman geçirdik. Zaman içerisinde tabi ki ön izinler arttı öğrencilerimize tanıtılması artı öğrencilerimize bunu tanıtırken de neden IAAF kids (çocuk) olarak gelmeleri gerektiğini, ne alacaklarını geleceklerine nasıl ışık tutacağını hepsini açıklamak zorundaydık. Bunları açıkladıktan sonra kursiyerlerimiz de bugün gördüğüm kadarıyla çok büyük eğitimler aldığı, değerli eğitimler aldığı ve önlerinde çıkacak olduğu bütün engelleri de, çocuklarla beraber aşacaklarına çok büyük bir ışık tuttu Türkiye Atletizm Federasyonu. Biz Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak Türkiye Atletizm Federasyonuyla yaptığımız bu eğitim teorik ve uygulamalı olarak devam etti fakat kursiyerlerimize kontenjan olarak 50 kişi verilmesine rağmen biz 80'e kadar çıktık. Bunu daha çok arttırmak ve biz her sene bir iki defa hatta daha da fazla olmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Atletizm Federasyonuyla işbirliği yaparak bu kontenjanı daha da arttırabilmek çocuklara daha da yararlı olabilmek istiyoruz. Çok etkili bir organizasyon, değerler çok güzel. Eğitimler çok güzel, katılım muhteşem. Hem öğrencilerimiz zevk aldılar hem de Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan buraya gelen eğitimcilerimiz çocuklarımıza çok güzel ışık tuttuğu konusunda eminim. Üniversitemizde futbol haricinde bütün branşlarımız var. Futbolu sadece üniversiteler arası oynuyoruz ama diğer branşlarda dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, Türkiye şampiyonaları aldığımız başarılarımız var. Bunlarda en önemlisi geçen sene kazandırdığımız kadın basketbol takımımız var. Çok büyük ses getirdi. Üniversite ve Spor Bilimleri Fakültesi adına da çok güzel ışıklar tuttuk” açıklamasında bulundu.

Eskimeyen değerler unutulmadı

“Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda projeye dahil edilen “Eskimeyen Değerler” bölümüne; Türk atletizminin efsane ismi İsmail Akçay, milli şampiyon ve rekortmen atlet Berk Tuna, Yakın Doğu Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Öğretim Üyesi Dr. Figen Yaman Lesinger ve Samsunspor Kulübü sporcusuyken elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş olan KKTC'li Mete Adanır'ın kardeşi Eralp Adanır davet edildi. Davet edilen değerler, slayt ortamında kursiyerlere tanıtıldı ve Atletizm federasyonunca yaptırılan plaketler verildi.

Davet edilen eskimeyen değerlerin ödülleri Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl, İHA Kurumsal Haber Koordinatörü Mehmet Tekin, Organizasyon Görevlisi Milli atlet Gülten Ayaz ve Öğretim Görevlisi, Televizyon Yorumcusu ve Karar Grubu Üyesi Haldun Domaç tarafından verildi.

Kursiyerlere proje sunumları yaptırıldı

Seminere katılan kursiyerlere, Çocuk Oyunları Koordinatörlüğü'nce hazırlanan ve kura sonucu kendilerine verilen konuların sunumları yaptırıldı. Gruplar halinde ve slayt ortamında sunumlarını gerçekleştiren kursiyerler, proje ile ilgili ilk deneyimlerini de gerçekleştirmiş oldu.

Proje sunumu sonrasında gerçekleştirilen tören ile kursiyerlere sertifikaları verildi. Sertifikalarını alan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce Halk Eğitim Müdürlüklerinde açılan spor kurslarına “Modül” olarak dahil edilen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesini aranan koşulları yerine getirmeleri halinde kurs açabilme hakkını da elde etmiş oldular.