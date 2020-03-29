Çocuk bisikletleri korona virüsle yalnız kaldı

Bakırköy'de bulunan bir çocuk parkındaki bisiklet mezarlığı virüsün çocukların hayatına etkisini gözler önüne serdi. İstanbul'da hafta sonları son derece kalabalık olan çocuk parkları korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

Dünyada salgına neden olan korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul'da alınan tedbirler gereğince, çocuk parkları boş kaldı. İstanbul'da Pazar günü olmasına rağmen birçok çocuk parkının boş ve sessiz olması dikkat çekerken, bir çocuk parkında bisiklet mezarlığı, virüsün etkisini gözler önüne serdi.