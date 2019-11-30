Çocuk evliliği kurtarır mı

Çocuk büyük sorumluluk gerektirir ve buna hazır olmayan ailelerin bu sorumlulukları üstlenmesi, tek ilginin çocuk üzerinde toplanması eşlerin birbirleriyle olan etkileşimini azaltacaktır, eşler arasında iletişim kopukluğu yaşanabilir” dedi.

Dünya Danışmanlık Merkezi Kurucusu Uzman Klinik Psikolog Fundem Ece Kaykaç konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Psikolog Fundem Ece Kaykaç evliliklerin bozulmaya başladığının belirtileri konusunda yaptığı açıklamada, “Evlenmek kadar evliliği yürütebilmek de önemlidir. Yürümeyen evliliklerin sebepleri neler olabilir? Güven; ilişkinin olmazsa olmazıdır. Güven evlilikteki problemlerin aşılabilirliğidir aslında. İletişim; sadece konuşmak değil aynı zamanda birbirini anlamak, dinlemek ve empati kurabilmektir. Farklılıklar; evliliğin başında her ne kadar benzediğiniz taraflarınız olsa da zamanla düşünceleriniz, kültürel değerleriniz çatışma içerisine girebilir. Ekonomik sıkıntılar; gereksiz yapılan harcamalar, kredi kartı borçları en çok karşılaşılan tartışmalardandır. Bunun için yapılması gereken ilk ve en önemli şey çiftlerin ortaklaşa harcamalarının planlanmasıdır. Cinsel sorunlar; evliliğin başlarında cinsel yaşantı iyiyken zamanla günlük hayattaki karşılaşılan bazı sıkıntılardan dolayı düşüş gösterir. Partner bu durumda beğenilmediğini, değersizleştiğini düşünebilir. Aldatma; bazen partnerlerin hayatlarında bir farklılık, heyecan istemesi sonucu bir başkasına duygusal yakınlık duymasıyla evliliğe karşı bakış açısını değiştirir ve maalesef boşanmayı da beraberinde getirir” diye konuştu.

Psikolog Fundem Ece Kaykaç; “Boşanmaya Ne Zaman Karar Verilmelidir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi; “Bazen eşler için boşanma sağlıklı bir çözüm olarak görülebilirken bazen de sağlıksız sonuçlar doğurabilir. Bazen boşanma doğru karar iken bazen de boşanmama doğru karardır. Bu sebeple boşanma sürecinin tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Her evliliğin kendi sürecinden geçmesi, başka aileler ile karılaştırılmaması gerekir. Boşanma sürecinin sağlıklı olabilmesi için; tartışma sırasında boşanma kararı almama, duygu ve mantık birlikteliğinin sağlanması, eğer çocuk varsa çocukların fikirlerinin alınması, psikolojik rahatsızlık dönemlerinde karar almama, karar süreci için 6-12 ay bir süre tanınması, eşlerin bir süre ayrı yaşamayı denemesi, danışmanlık hizmeti alınması ve son kararın tekrar kişiler tarafından alınması gerekmektedir.”

Çocuk için evlilik sürdürülmeli midir?

Yapılan bir çok çalışmada, boşanma aşamasına gelmiş bir çok çiftin aklındaki soru işareti çocuğun mutluluğu olduğu öne sürüldüğünü dile getiren Psikolog Fundem Ece Kaykaç, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Fakat aile içi tartışma ortamında, bir türlü çözüme ulaşılmayan, mutsuz bir evlilikte çocuk için evliliği sürdürmek ne kadar sağlıklı olabilir? Boşanma, çocuklar için her zaman boşanmalar olumsuz etki bırakmamaktadır önemli olan nokta boşanma sürecini iyi yönetebilmek, çocuktan taraf tutmasını istememek, çocuğu boşanma sebebi gibi göstermemektir. Mutsuz evlilikteki çocukların davranış problemleri, boşanmış bir ailenin çocuklarındaki problemlere oranla daha fazladır. Bu sebeple, her çözüm yolu denenmiş fakat bir çözüme varılamamış evlilikte sırf çocuk için mutsuz halde devam etmek de çözüm değildir.”