Çocuk hırsızdan 30 bin liralık telefon soygunu

Bayrampaşa ve Bağcılar'da bir telefoncuya müşteri kılığında giren biri çocuk 2 kişi, iki ayrı telefoncudan 30 bin liralık telefon çaldı. Yaşı büyük olan şahıs dükkan çalışanlarını oyalarken, çocuğun telefon çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda Bayrampaşa ve Bağcılar'da meydana geldi. İddialara göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen biri çocuk 2 kişi, farklı zamanlarda iki ayrı telefoncuya girdi. Yaşı büyük olan kişi her iki dükkanda da iş yeri sahibiyle konuşurken, küçük çocuk tezgahta bulunan telefonları çaldı. Telefonların çalınmasından bir süre sonra durumu fark eden iş yeri sahipleri durumu polise haber verdi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

Hırsızların telefon dükkanlarını mesken edindiğini söyleyen dükkan sahibi Cafer Yalçın, “Dükkana gelip gidiyorlar. Yüksek modelli cihazları gözlerine kestiriyorlar. Bunlar aslında satamazlar, nerede kullanacaklarını bilmiyorlar. Ya yurt dışına gönderiyorlar ya da parçalayıp öyle satıyorlar. Biraz yoğun bir gündü tamir işlerim vardı. Ben çocuğu hiç görmedim diğer vatandaş benim önümü kapattığı için. O sırada gidiyor tezgahı açıyor, benim ufak çocuğum da orada duruyor ama ufak olduğu için hırsızlık ne onu bile bilmiyor. Gidip arkasından tezgahı kapatıyor. O kapatmasa belki ben daha önce fark edeceğim. Daha sonra telefonu alıp çıkıp gidiyorlar. Telefonun değeri 14 bin lira civarında” dedi.

“30 saniye sonra alarm çaldı, peşlerinden gidemedik”

Dükkanı soyulan dükkan sahibi Mehmet Akkuş ise, “Çocuk ve yanında 17-18 yaşlarında bir genç ikisi beraber. Çocuğu da işlerine alet ediyorlar. Telefonu alırken de alarm susturucu takıyor. 30 saniye sonra alarm çalıyor. Bizde öyle öğrendik. Daha sonrasında kameradan tespit ettik. Dışarısı kalabalık olduğu için peşinden de gidemedik. Dikkat etsinler. Duydum ki farklı bayilerde de hırsızlıklar olmuş” şeklinde konuştu.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yaşça büyük olan şüphelinin iki dükkanda da görevlileri oyaladığı, küçük çocuğun ise telefonları çalıp tişörtünün içine attığı ve ardından görevliyle konuşan kişiye haber verdiği, ikilinin dükkanlardan hızla uzaklaştığı görülüyor.