Çocuk istismarı iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin çocuğa istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi sokağa döktü. Mahalle sakinleri durumun aydınlatılması için tepkisini dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir kişinin küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine mahalleli sokağa döküldü. Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan, cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen çocuğun yakınlarınca hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, mahalle sakinlerinin ifadelerine başvurdu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.