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Çocuk istismarına ‘çizgi romanlı' önlem

Doç.

Dr. Osman Abalı, çocuk istismarına karşı bilgilendirici bir kitap oluşturdu. Çizgi roman şeklinde ortaya çıkarılan kitap, çocuklara istismarı önlemede alınması gereken tedbirleri anlatıyor.


Çocuk istismarının önüne geçmek amacıyla, minik bedenleri bilinçlendirme çalışmaları önem kazandı. Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Osman Abalı, hazırladığı kitapta minik bedenleri istismara karşı bilgilendirip, alınacak tedbirleri anlatıyor. Çizgi roman şeklinde detayların paylaşıldığı kitapta, özel bölgelerden ‘hayır' demenin önemine kadar bir çok konuya değiniliyor.


5 ila 10 yaş arası çocukların anlayabilecekleri yazım dili ve resimlerle süslenen kitap ‘Haklarımızı koruyalım arkadaşlar' sloganıyla raflarda yerini aldı.

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