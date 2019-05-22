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Çocuk koleksiyonlarında yaz havası

Havalar iyiden iyiye ısınmaya başladı.

Giyim markaları çocuk kıyafetlerinde yaz havası estirmeye başladı.


Giyim markası DeFacto, çocuklar için eğlenceli bir koleksiyon hazırladı. Markadan yapılan duyuruda koleksiyonun en dikkat çeken parçaları arasında mevsimin vazgeçilmezi elbiseler yer alıyor. Omuz detaylı, rengarenk ve çiçek desenli elbiseler minik hanımefendilerin zarafetini tamamlıyor. Koleksiyonun diğer star parçası ise güneşte renk ve şekil değiştiren tişörtler.


2019 Yaz Çocuk Koleksiyonunun markanın tüm mağazalarında ve internet sitesinden satışa sunulmakta olduğu bildirildi.

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